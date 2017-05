Luna Đogani: Čvrsto verujem da me jednog dana čeka neki pravi gospodin

Ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija nedavno se vratila iz Španije gde je otišla da radi, pa je uživala u klubu sa svojim drugaricama. Ono što sve zanima je da li se u životu modne blogerke pojavio neko značajan, pa je rešila da napokon progovori o svom emotivnom životu.

-To kada se desi, desi se. Ne možete vi to da tražite. Ne može to samo naći ću dečka, venčaćemo se i imaćemo decu. To je samo u filmovima i bajkama. Jednostavno, svakome je zapisano kako treba da bude. Čvrsto verujem u to da mene jednog dana čeka neki pravi gospodin, uskoro, rekla je Luna.

Mnogi su mislili da će Luna postati pevačica kao njeni roditelji, a ona je iznenadila sve kada je izabrala drugi poziv.

-Ne želim da radim nešto što me ne bi učinilo srećnom i zato što se to podrazumeva. Mama mi je pevačica, pa eto, treba i ja da imam pesmu. Ja to ne gledam tako, rekla je Luna za “Premijeru”.