Lula Živojinović o sinu: Surova je kazna koju smo porodično platili, ali nekima to nije dovoljno

Godinu dana od odlaska glumačke legende Velimira Bate Živojinovića, obeležiće njegova supruga Lula Živojinović, zajedno sa svojom decom i unucima u kojima vidi Batino izražavanje i ponašanje, čime se veoma ponosi.

– Ništa više neće biti kao pre. Svakodnevno odlazim na njegov grob i pričamo. Čini mi se da i dalje delimo svakodnevnicu. Znam da me sluša i da u odlukama koje moram da donosim i on učestvuje. Slike koje se svakodnevno pojavljuju, njegov lik koji mi stalno izvire, daju mi osećaj njegovog snažnog prisustva. Za mene je on još tu i biće zauvek. Smrt ništa ne može da promeni u našoj ljubavi i zajednici – emotivno priča Batina životna saputnica za “Story” i dodaje da još uvek ne može da nauči da živi život bez njega.

– Nije nimalo lako. Prijatelji mi jako pomažu u tome. Izgleda da se svi trude da nikad ne budem sama i kao da u tome među njima ima nekog sistema ili organizacije. Ko zna, možda i ima. Trudim se da izađem iz kuće kad god je to moguće, ali to je lakše reći nego učiniti. Ipak, svesna sam da je sve lakše uz verne prijatelje. U tim sećanjima na Batu uvek se nasmejemo, jer je vedrina bila njegova najvažnija osobina – ističe Lula i priča da je u redovnom kontaktu sa decom na koje je ponosna i unucima koji su na putu da se osamostale.

– Iako su rasuti svuda po svetu, svakodnevno se čujemo po nekoliko puta. Bata je nezaobilazni deo naših razgovora i često me pitaju šta bi on sada rekao ili uradio. To me ispunjava srećom jer vidim da je i na taj način prisutan u našoj porodici. Kada razgovaramo o našem Bati, pričamo kao da je živ. On to i jeste za nas. Neko bi pomislio da je Batina bolest izazvala neke negativne osećaje, ali verujte da smo oboje uživali do poslednjeg trenutka zajedničkog života. Njegov dodir i glas davali su mi ogromnu snagu i radost. Danas to nalazim u deci i unucima.

Kako je njihov sin Miljko već deceniju van Srbije, Lula Živojinović ističe da bi taj deo njihovog života, ipak sačuvala za sebe.



– To je jedan deo intime. Deset godina života niko ne može da nam vrati, naročito Bati, kada mu je sin bio najpotrebniji. Surova je to kazna koju smo već svi porodično platili, ali izgleda da nekima to nije dovoljno. Videli ste i sami šta se desilo sa krivičnim procesom u kome su celu našu porodicu provukli kroz najveće blato. To je naša tužna, žalosna realnost, tamna strana srpske velike duše. Ljudi koji su to napravili, najbolje znaju kako se sa tim nose – priča Lula koja dodaje da se zaista oseća kao da je Bata tu, i dalje, sa njom.