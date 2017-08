Luka Raco: Odlaskom u Jerusalim ispunio sam jednu od najvećih životnih želja

Jedan od glavnih junaka serije “Sinđelići”, mladi glumac Luka Raco letnju pauzu provodi na Bliskom istoku. Dvadesetšestogodišnjeg Beograđanina ugostili su porodični prijatelji iz Tel Aviva, koji su se potrudili da mu Izrael predstave u najlepšem svetlu.

– Za manje od pet sati kolima možete da pređete celu zemlju, od snegom prekrivene planine Hermon do predivnih plaža Eilata. Iako je država u poluratnom stanju, boravak u njoj može se uporediti sa odmorom u mondenskim letovalištima. Neverovatna je pozitivna energija koja se ovde oseća, ljudi su krajnje ljubazni, nasmejani i dobro znaju da iskoriste svaki trenutak za uživanje.

Osim glavnog grada, oduševljenje su izazvali i obilasci drevne luke Jafe, arheološkog dragulja Cezareje i živopisnih Bahajskih vrtova u Haifi.

– Osim predivnog vizuelnog utiska, bez daha ostavlja i priča o bahaizmu, čiji sledbenici veruju u jedinstvo svih religija. Oduševio me je izlet do Mrtvog mora, najniže tačke na Zemlji. To je raj za neplivače, a plutanje po vodi jedinstven je doživljaj. Imao sam priliku da odem i u palestinski deo Izraela, u grad Ramalah, gde je zbog večnog sukoba stanovnicima Izraela zabranjen ulaz. Gužva i buka u Palestini podsetili su me na beogradsku vrevu.

Narod je neposredan, ali bezbednost nije zagarantovana. Tako bar kažu Izraelci, ali moram da priznam da se ni u jednom trenutku nisam osećao ugroženo. Sa velikim nestrpljenjem iščekivao sam odlazak u Jerusalim i ispunjenje jedne od najvećih životnih želja. Na prelepom putovanju doživeo sam neverovatna iskustva i zato se nadam da ću jednog dana ponovo posetiti ovu zemlju.