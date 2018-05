Luka Lazukić tražio policijsku zaštitu od Dragoljuba Bekvalca? (video)

Mesec dana nakon što je Nataša Bekvalac optužila supruga Luku Lazukića da ju je pretukao, nakon čega je dobio zabranu prilaska pevačici, situacija se ne smiruje.

Naime, kako „Alo!“ piše, Lazukić je danas stigao u MUP na Čukarici da bi tražio policijsku zaštitu od Dragoljuba Bekvalca, Natašinog oca!

Time će IT stručnjak, kako se predstavlja, sprovesti u delo odluku koju je najavio ubrzo nakon što je fudbalski trener rekao da bi za svoju ćerku i ubio.

Podsetimo, Bekvalac je gostovao u emisiji Olivere Kovačević „Da, možda, ne“ na RTS-u nekoliko dana posle nemilog događaja, gde je, između ostalog, izjavio da bi sve učinio za svoju ćerku.

– Sreća što od Novog Sada do Beograda ima toliko kilometara. Baš sam čitao pre 10 godina šta sam rekao za Natašu, da bih za nju ubio, sada kažem: „Za Natašu bih i poginuo“ – rekao je Natašin otac, osvrnuvši se na traumu koju je ona pretrpela samo mesec i po dana posle rođenja ćerke Katje:

– Čovek od 120 kila je napao ženu od 60, udarao ju je u ranu od carskog reza, to ne može normalan čovek da uradi sa suprugom, majkom svog deteta. Poštujem žene, a decu ću uvek štiti. Nataša mi je rekla da je on je posle porođaja postao drugi čovek, da je bio ljut što je beba zauzela njegovo mesto. To ne mogu da shvatim. Čoveku je mesto pored svoje žene, a ne u kafani do četiri ujutru.

Desetak dana kasnije Lazukićevi advokati su podneli krivičnu prijavu protiv Dragoljuba Bekvalca zbog navodnih pretnji, kao i protiv Nataše, zbog navodnog lažnog prijavljivanja nasilja u porodici.

Inače, Lazukić je pre izvesnog vremena otišao u Atinu, ali se vratio da bi tražio policijsku zaštitu od tasta.

Kada su ga pitali da prokomentariše “da li se zaista plaši čoveka od 65 godina”, Luka nije želeo da odgovori.

