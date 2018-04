Luka Lazukić: Natašu sam obožavao dok nisam shvatio da je spremna na ovo

Povezane vesti



Luka Lazukić gostovao je u jutarnjem programu televizije Happy gde je izneo svoju stranu priče o napadu na pevačicu Natašu Bekvalac.

-Osuđujem nasilje nad ženama ali podjednako i lažno prijavljivanje muškaraca za nasilje u porodici. Ja svoju suprugu nisam pretukao, započeo je priču i ispričao kako je došlo do svađe.

-Bio sam u gradu to veče, došao sam sam u dnevnu sobu upalio TV i posle zaspao. Ne znam kada je Nataša došla, jer je i ona bila u gradu, bila je u studiju. U jednom trenutku me je probudila, u želji da nastane svađa. Ja zaista ne znam o kakvim porukama se radi. Ona me je napala, sklonio sam je od sebe, ona me je opet napala, ja sam je odugrnuo na krevet. Potom je ona izašla iz stana a ja sam ostao unutra. Posle se vratila u stan. Beba je sve vreme bila sa dadiljom, ispričao je IT stručnjak protiv koga je njegova supruga Nataša Bekvalac podnela krivičnu prijavu za porodično nasilje.

A post shared by SCANDAL! www.scandal.rs (@scandaltabloid) on Apr 14, 2018 at 9:18am PDT

Lazukić je na činjenicu da je Nataša Bekvalac u njegovom mobilnom telefonu otkrila intimne poruke od devojaka iz Zagreba i Beograda sa kojima se dopisivao, istakao da on svoju ženu nije varao.

-Ja i poslovnim partnerima šaljem takve poruke. U Zagrebu nemam devojku, imam prijatelje. Svoju ženu nisam varao, moja žena u mom telefonu nije našla nikakve dokaze bilo kakve seksualne konotacije. Da se razumemo, Nataša ima šifru mog telefona, osoba koja daje šifru nema šta da krije, rekao je Lazukić.

A post shared by SCANDAL! www.scandal.rs (@scandaltabloid) on Apr 14, 2018 at 3:38am PDT



Prema njegovim rečima ujutru je ustao, popio kafu, poljubio Natašu i bebu i rekao da ide kod roditelja.

-Tamo sam došao da bih ćerku iz prvog braka odveo na salaš. Tamo sam saznao za ovo. Sedeo sam u dnevnoj sobi sa ćerkom i roditeljima i javlja mi drug telefonom i kaže mi – Šta ovo pišu o tebi? Mislio sam da su opet neke paparacno slike. Tada mi je on rekao da pišu kako sam pretukao Natašu. Bio sam šokiran, rekao je Lazukić gostujući na TV Happy.

A post shared by V!VSTARS | Vivstars.com (@vivstars.official) on Apr 14, 2018 at 8:44am PDT

On kaže da je Nataša očigledno sačekala da on izađe iz kuće kako bi “napravila celu ovu hajku”.

-Nataša je majka moga deteta i ja ne mogu da verujem da neko na ovaj jedan način može da napravi spektakl. Natašu sam obožavao. Prestao sam da je volim kada sam shvatio da je spremna na ovo. Ova ljubav se prodala za novac. Inače, ja ne dugujem nikome pare. Nisam pozajmljivao pare od nekih kriminalaca koji sada navodno jure Natašu zbog duga, rekao je Lazukić.

-Mi jesmo živeli bajku i ne žalim nijednog momenta, i dalje verujem u ljubav. Apsolutno me zanimala samo Nataša. Voleo sam je najviše od svih, ali sam šokiran da je žena sa kojom imam dete spremna da uradi ovako nešto,zaključio je Lazukić