Lotar Mateus: U svojoj biografiji otkrio detalje o razvodu braka sa Marijanom

Tajne iz braka Marijane Mateus i Lotara Mateusa konačno su otkrivene, i to u autobiografiji “Sve ili ništa”, u kojoj je ovaj fudbalski trener do detalja opisao upoznavanje, zavođenje, brak i razvod sa poznatom kreatorkom. On je priznao da najvećom greškom u životu smatra to što je zbog Marijane raskinuo ugovor sa jednim brazilskim timom, a za razvod je okrivio kreatorku.

Naime, pošto je iz Mađarske dobio angažman u Brazilu, on se dogovorio sa tadašnjom suprugom da će dolaziti kod njega svakog meseca, a ona je to izbegavala i posetila ga samo jednom, i to zbog karnevala.

– Telefonski razgovori sa Marijanom nisu mi ulivali nadu da će mi ona, kao što smo se dogovorili, dolaziti u posetu. Jednom prilikom se stvarno potrudila i došla, ali samo zbog karnevala. Već mi je tada bilo jasno da naš plan neće funkcionisati. Zato sam Marijani rekao da posle Rija ne mora da dolazi u Kuritibu. Moja supruga je bila neodlučna, pa je meni ostavila da donesem konačnu odluku. Da izaberem brak ili klub, da se odlučim između usamljenosti i porodičnog života, da se odlučim između porodičnog mira i stalnog lutanja. I ja sam se odlučio za brak, a protiv brazilske varijante. Meni je u svakoj situaciji brak bio na prvom mestu. Posle dva razvoda nisam želeo treći. Danas znam da je ta odluka bila potpuno pogrešna – napisao je Lotar, a zatim je detaljno ispričao pokušaj spasavanja braka:

– U Budimpešti sam još jednom pokušao da se dogovorim sa svojom ženom. Ona mi je tom prilikom sasvim jasno stavila do znanja da ne može da se obaveže da svakog meseca 12 sati provodi u avionu, ne bi li sa mnom provela deset dana. Posle dva meseca, sve oko čega smo se dogovorili pokazalo se kao neizvodljivo. Zato sam odlučio da predložim brazilskom timu uzajamni raskid ugovora. Da, to je bila moja najveća greška. Ne samo profesionalna nego i uopšte. Brak nisam uspeo da spasem. Zato je trebalo da rizikujem i vidim da li je on u stanju da preživi moj brazilski angažman.

Posle njegovog povratka u Mađarsku, Marijana i Lotar su, kao on tvrdi, uz promenljivu sreću, ostali zajedno još godinu dana.

– Posle toga naš brak je doživeo konačni slom. Marijana će možda to pokušati da objasni našim svađama. Ali zbog čega smo se svađali? Marijana nije mogla da se skrasi na jednom mestu. Sve je bilo u redu dok je bilo po njenom. Ali, kad je trebalo da bude po mom, onda su nastajali veliki problemi – otkriva Lotar u autobiografiji “Sve ili ništa”.

Kako dalje piše kap koja je prelila čašu bilo je Marijanino odbijanje da zajedno idu na letovanje.

– Ne možemo nikom zameriti ako se nesebično stara za svoju porodicu. Ali, kada se radilo o Marijaninoj porodici, za mene tu uopšte nije bilo mesta. Ono što je prelilo čašu bila je njena odluka da sa decom i jednom prijateljicom provede odmor u San Tropeu. I da tamo za mog sina i mene ne bude mesta, mada sam u Salcburgu dobio odmor i hteo da joj se pridružim. Kuća u kojoj je boravila bila je dovoljno velika za sve nas – napisao je Lotar i otkrio u kom trenutku je zatražio razvod.

– Viđali smo se ređe, a preko vikenda i tokom slobodnih dana svako je išao svojim putem. Na “Oktober festu” zaljubio sam se u Lilijanu. Naravno, Marijana za ovu vezu nije saznala prvo iz novina. Ja sam otvorio karte. Živeli smo još četiri meseca pod istim krovom. Marijana je pokušala još jednom da sačuva brak, ali ja nisam mogao da je pratim u tome. Zatražio sam razvod – napisao je Mateus, koji je sa Marijanom bio u braku od 2003. do 2009. godine.

Dok je opisivao upoznavanje sa Marijanom i trenutak kada je odlučio da venča sa njom, Lotar je spomenuo i kreatorkinog bivšeg supruga Miodraga Kostića Koleta koji je, kako kaže, bio saglasan sa njihovim brakom.

– Marijanin bivši muž bio je više nego saglasan sa njenom udajom za mene. Nas dvojica smo se upoznali pre nego što je počela moja veza s Marijanom. On je znao da ću voditi brigu o njegovo troje dece – napisao je Mateus.

Povodom Lotarove ispovesti “Sve ili ništa”, u kojoj je otkrio mnoge škaljive detaje iz braka sa Marijanom, pozvali smo kreatorku, ali ona nije bila raspoložena za razgovor.

Izvor: Alo

Foto: RAS/Andrija Ilić