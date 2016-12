Ljubiša Samardžić za dlaku izbegao smrt

Proslavljeni srpski glumac Ljubiša Samardžić operisan je juče u Kliničkom centru Srbije.

Kako “Alo!” saznaje, operaciju na glumčevom mozgu je izveo tim najboljih lekara, a hirurška intervencija je trajala nekoliko sati. On trenutno leži na intenzivnoj nezi neurohirurškog odeljenja KCS-a i očekuje ga duži oporavak.

Zdavstvene tegobe koje je Ljubiša imao u prethodnom periodu i koje su mu narušavale zdravlje zahtevale su hitnu intervenciju, zbog čega je juče i operisan.

– Operacija je dobro protekla i tokom nje su svi životni parametri Samardžića bili u redu. Doktori su zadovoljni kako je protekla operacija i rani postoperativni tok protiče onako kako su lekari predvideli. On je van životne opasnosti i o njemu brine najboli tim, koji sve vreme proverava Ljubišino stanje i prati oporavak – kaže izvor iz Kliničkog centra Srbije.

– Ljubiša je juče bio prvi na programu za operaciju i hirurški zahvat na njegovom mozgu je izveden uspešno. Očekuje ga dug oporavak, zbog čega će narednih dana biti hospitalizovan – dodaje izvor.

Uz njega je sve vreme supruga Mira. Ljubiša je 19. novembra napunio 80 godina, a niko od kolega po njegovom ponašanju nije ni slutio da je bolestan, jer Samardžić očigledno nije želeo da ih opterećuje.

– Zaista nisam znala da je Ljubiša u bolnici, sada to čujem prvi put od vas. Ne znam ništa o njegovim zdravstvenim problemima. Bolesna sam, imam 39 temperaturu, pa ne mogu da pričam – kaže Ljiljana Blagojević za “Alo”.

Mladi glumac Milan Vasić je o Samardžićevom zdravstvenom stanju saznao iz medija.

-Uporno pokušavam da ga dobijem, ali je njegov mobilni nedostupan. Nadam se da nije ništa ozbiljno jer mi je do njega veoma stalo. On je čovek koji me je stvorio i gledam na njega kao na drugog oca. Ljubiša se nikada nije žalio ni na šta, on je čovek zmaj i od njega ne biste mogli čuti da mu nešto fali – kaže Vasić

Ova informacija je iznenadila i Mirku Vasiljivić.

– Ne znam ništa o tome što se dogodilo Ljubiši. Upravo se vraćam iz Banjaluke, gde sam sa glumcima iz serije `Jesen stiže, dunjo moja`, koju je Ljubiša režirao, igrala predstavu. Juče smo spominjali kako bi trebalo da ga nazovemo jer se nismo videli duže vreme, a evo koja informacija nas je zatekla. Videla sam ga poslednji put pre šest meseci ispred televizije i tada je sve bilo u redu – kaže glumica.