Ljubiša Ristić prognozira Nataši Bekvalac novu karijeru: Ona će posle mene biti izvrsna glumica

Ljubiša Ristić, reditelj mjuzikla “Tajna crne ruke”, u kojem glavnu ulogu igra Nataša Bekvalac, ne krije da je dobio pažnju medija i interesovanje publike zbog toga što je popularnoj pevačici dao ulogu u svojoj predstavi.

Proslavljeni reditelj i njegova predstava su u žiži domaće kulturne javnosti od kako je objavljeno da će Nataša igrati ne baš omiljenu Dragu Mašin, a Dušan Svilar u najmanju ruku kontroverznog Dragutina Dimitrijevića Apisa.

Iako značajan deo stručne javnosti i publike smatra da Bekvalčevoj iz nekog razloga nije mesto u pozorištu, Ljubiša Ristić ima potpuno dugačije mišljenje.

– Ne možemo sada da se bunimo zbog kritika jer to smo i hteli. Moramo da zainteresujemo publiku, sve je to šoubiz. Ne možete na scenu ako nemate harizmu. Ja vam garantujem da će Nataša posle mene biti izvrsna glumica – rekao je samouvereno Ristić u emisiji “Ja to tako”.