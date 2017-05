Ljubavna priča Goce Tržan: Radomire, da me venčaš još koji put, malo mi je dva puta!

Opšte je poznato da se Goca Tržan i njen mladi izabranik Radomir Novaković mnogo vole, ali evidentno im ne nedostaje ni strasti u krevetu. Bar ako je suditi po njihovim poslednjim izjavama. Kako je Raša nedavno izjavio da bi voleo da se oproba kao akter filmova za odrasle, pitali su Gocu kako ona to komentariše. Malo je reći da je pevačica oduševljeno odgovorila.

– Odlično, on je rođen za te stvari! Baš bih volela to da vidim. Svakako ne bih mogla da mu ne oprostim neke porno-glmice koje ja lično poštujem i volim, kao što je Kendra Last ili Lisa En ili Džena Džejmison… Ne bih se ljutila da se o njima radi, one su profesionalci – rekla je Goca za „Alo!“, pokazavši i zavidno poznavanje porno-produkcije.

Kako su je sreli na reviji venčanica, Goca je sa osmehom ipak istakla da je ljubav najvažnija. – Moj suprug i ja se mnogo volimo i poštujemo. Još mnogo puta ću obući venčanicu, volim ja ove bele ‘aljine, što da ne? Što poslovno, što privatno. Rekla sam Radomiru pre neki dan, kada smo bili gosti na nekom venčanju: „Radomire, da me venčaš još koji put, malo mi je dva puta.“

Gocina ćerka Lena pre samo nekoliko dana je napunila 10 godina, Goca je sa nekoliko objava na društvenim mrežama skrenula pažnju na problem vaspitanja dece danas. Kako kaže, trudi se da bude dobra majka.

– Moja ćerka je napunila 10 godina i ulazi u pubertet polako. Rekla sam da je najveći propust naših roditelja što je najveća kazna za našu decu da im oduzmemo telefon. Znaš kad vidiš u kafani da su roditelji detetu dali telefon, telefon nas je odmenio mnogo u njihovom detinjstvu, pa se ja trudim da nadmašim telefon – iskrena je Tržanova.

Goca se osvrnula i na legendarni koncert u Centru „Sava” iz 2001. godine, za samo jednog čoveka, koji je na neki način obeležio njenu karijeru, a koji je u to vreme izazvao pravi skandal, rezultirajući razilaženjem od njenog menadžerskog tima.

– S obzirom na to da sam bila mlada, to je za mene kao ženu bio veliki kompliment, to je bila izjava ljubavi jednog čoveka. Nažalost, kada to tvoj tim pokuša da iskoristi u marketinške svrhe pogrešno i kada to iskoriste protiv tebe, onda to i nije dobro… Ali to je i dalje samo moja uspomena i nešto samo moje.

Podsećanja radi, Raša je pre nekoliko nedelja za „Alo!“ izjavio kako bi se slikao potpuno go, ali za neki američki časopis, kao i da mu ne bi bio problem da bude deo porno-industrije. Sudeći po svemu, njega u ovom podržava i njegova supruga Goca Tržan.