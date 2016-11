Lidija Vukićević: Oduvek sam verovala da nas negde čeka bolji život

Glumica Lidija Vukićević, koju pamtimo kao Violetu Popadić, ćerku legendarnog Gige Moravca, iz “Boljeg života”, posle mnogo godina konačno je stala pred kamere!

U seriji “Nemoj da zvocaš”, pre neko veče, vatrena crnka ušetala je kao Micka, u kratkoj suknji i visokim potpeticama, pokazavši vitku figuru. Ipak, povratak na TV u njoj ne izaziva veliko ushićenje, jer se s publikom redovno druži u pozorištu, izvodeći monodramu “Istina”. I upravo zato što u teatar odlazi manje ljudi, razlog je što široke narodne mase dugo nisu imale priliku da je vide.

– Zašto me nije bilo pitanje je za one koji se bave odabirom glumaca u serijama i filmovima – kaže Vukićevićeva za Noovosti – Radujem se povratku, ali nisam preterano ushićena. Ogromno iskustvo stekla sam radeći monodramu, koja me je odvela u mnoge gradove i upoznala s različitom publikom. To mi je davalo snagu, radost i trajanje.

Pratite li reprizu “Boljeg života”?

– Ni premijerno emitovanje nisam pogledala do kraja. Ne gledam reprize projekata u kojima sam učestvovala, zato što znam šta sam i kako uradila. Ipak, drago mi je što se “Bolji život” opet prikazuje, jer je to naša najbolja serija. Istinita, prilagodljiva svakom vremenu i interesantna svim generacijama. Sećam je se sa velikom radošću.

Koliko Viki i Micka imaju veze sa vama privatno?

– I te kako! One su borbene žene u neprestanoj potrazi za boljitkom. Ne volim ni da se družim s ljudima koji su uvek u problemima. Draži su mi oni što se stoički bore za sebe, jer sam i ja takva. Nikad se nisam predavala i neprestano sam tragala za rešenjem. Oduvek sam verovala da nas negde čeka bolji život. Micka pokušava drugaricu da izvuče iz braka, koji je po njenom viđenju dosadan, i ne može da shvati zašto Marina to trpi. I ja sam takva.

Ne zadovoljavam se formom, već kvalitetnim sadržajem. Violeta je tip devojke kakvih i danas ima. Razlika je što je ona imala dušu. Danas smo samo buntovni, a u traganju za ličnim identitetom zaboravljamo na emocije.

Šta vas je privuklo da se pridružite ekipi serije “Nemoj da zvocaš”?

– Pozvali su me da snimim epizodu i odazvala sam se. Rad na TV mi “ide” lako. Ogromno TV obrazovanje stekla sam glumeći u “Boljem životu”. Morate i glumački i tehnički da budete vispreni kad je reč o televiziji.

Posle 19 godina zaigrali ste i u novom filmu Luke Bursaća “Afterparti”?

– E, to je divan, edukativan film! Namenjen je svim generacijama, a posebno mladima kako bi videli i drugu stranu medalje, koliko god da je danas tehnika napredna i društvene mreže, virtuelna prijateljstva i ljubavi moderne.

Prirodne guste kovrdže izdvojile su ovu glumicu od ostatka sveta. Frizura joj je obezbedila prepoznatljivost, a dobitnoj kombinaciji ostaje verna – zauvek!

– Važno je da budete upečatljivi i svoji, pogotovo danas kad ljudi liče jedni na druge. Osim fizičkog izgleda morate da imate i svoju ličnost. Nikad nisam želela da budem deo mase! To što imam mišljenje mnogo me je puta u životu koštalo, pa i nedobijanjem uloge. Ali, ostala sam dosledna sebi. Staviću periku i “ispeglaću” kosu samo zbog uloge – poručuje Vukićevićeva.