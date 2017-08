Masimo Savić: Lepotu ne možeš ne primetiti, ali je vrednost u trajanju s mojom Eni

Povezane vesti



Jedan od najtraženijih muzičara hrvatske scene, Masimo Savić, leto provodi radno, održavajući koncerte po jadranskoj obali.

Masimo je nedavno proslavio i 25. godišnjicu braka sa suprugom Enom s kojom je povezan i poslovno. Naime, ona mu je povremeno i muzička saradnica, kao i tekstopisac.

Masimo Savić: Ne svađam se sa suprugom, ali znam da je izludim

– Nema nikakve formule. Ljudi jedni drugima na duge staze ili odgovaraju ili ne. Ja sam imao tu sreću da mi se to dogodilo u pravo vreme, taman kada mi je trebao neko da me malo usresredi. A onda dobijete i dete pa život postane dosta ozbiljniji. Počnete i ozbiljnije da radite. Tu i tamo postoji potreba i da Eni napiše neki tekst. Ona to napravi jako, jako dobro. Kad smo zajedno radili na pesmi ‘Gde smo sad’, prvi put u životu nisam imao nijednu jedinu primedbu na tekst. A note savršene, a ja sam težak saradnik – izjavio je Masimo za Slobodnu Dalmaciju.

Na njegovim koncertima nikad ne nedostaje mladih, lepih i zgodnih žena.

– Na moje koncerte zaista dolaze najlepše žene, a to ne kažem ja, nego je sve više muške publike koja je to shvatila, pa i zbog toga dolaze. lepotu ne možeš ne primetiti, ali odavno sam shvatio da je vrednost u trajanju s mojom Eni – rekao je za Masimo.