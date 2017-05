Lepa Lukić: Osim talenta, treba imati ličnost, ne treba gaziti preko mrtvih

Kraljica narodne muzike Lepa Lukić (77) na vreme je mislila o svojoj starosti, pa je još na početku karijere sama sebi uplaćivala doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Požrtvovani rad tokom više od pola veka joj se isplatio, jer joj je država dodela priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. Danas ona svakog meseca uz redovna primanja dobija, uz svaki ček od penzije, i po 45.000 dinara kao neku vrstu nagrade.

– Nacionalna penzija je kruna moje karijere. Da se ne lažemo, ja sam i ranije imala penziju, i to dobru, a ovo je potvrda da vredite i da je Srbija priznala vaš rad. To mi znači više od bilo kog novca, mada je i on uvek dobrodošao. Bila sam obezbeđena i pre toga i ne zavisim od te penzije. Ali radim i dalje, jer me ljudi zovu, rekla je Lepa Lukić.

Pevate li i dalje na svadbama i veseljima?

– Baš za vikend sam pevala na jednoj svadbi. Bilo je više od 300 ljudi. Pevanje i nastupi me još drže u životu. Srce mi je bilo puno kad je cela sala ustala da me pozdravi po izlasku na scenu. Bio je tu neki mlad svet, koji, iako ne sluša narodnjake, zna moje pesme i pevali su uglas sa mnom.

Da li za muzičara nikad nema prave penzije?

– Nikad nisam bila zaposlena. Celog života sam slobodni umetnik. U penziji sam. Međutim, ne osećam godine i puna sam elana. Ne razmišljam o starosti i smrti. Ne osećam se ni kao penzioner. Više radim sad nego kad sam u mladosti palila i žarila.

Planirate li da opet napravite neki veliki koncert?

– Ma kakvi. Dosadila sam ljudima, pa nisam ja Aca Lukas da me tako traže. Imala sam koncert u novembru.

Osim zbog pesama, publika vas voli i ceni jer ste iskreni i duhoviti. Svaka emisija u kojoj gostujete neverovatno je gledana. Jeste li se ikad pokajali zbog tolike iskrenosti?

– Duhovitost ne može da se glumi, to morate da imate u sebi. Ne kajem se, ja ne mogu da se menjam. Svesna sam da znam da pevam, ali i drugi su to znali, pa ih danas nema na estradi. Osim talenta, treba imati ličnost, ne treba gaziti preko mrtvih, a i važno je biti pri zemlji, a ujedno i veliki. Drugi su me veličali, a narod me je prozvao kraljicom.

U čemu je tajna dugog trajanja?

– Najbitnije da je da vas narod voli. Specifična sam u pevanju i narod je prepoznao moj kvalitet. Ne vole me ljudi samo zbog pesme. Nisam se kraljicom prozvala sama, već su me izglasali za kraljicu. I kad sam nervozna ili bolesna, ne odbijam slikanje sa obožavaocima. Ja sam žena iz naroda i tako se ponašam. Majka mi je govorila: „Volim te i zbog toga što nikad nisi digla nos, a mogla si, i što svakome u selu kažeš dobar dan.“

Šta vas pokreće?

– Ljubav je moj osnovni pokretač. Kada je reč o osećanjima, godine su nebitne, ali naravno da danas ne mogu sve da proživljavam onim tempom kao kad sam bila mlada. Trudim se da volim, ali ne mora to isključivo da bude partner, već i neke obične sitnice koje mi toplinom ispune srce.

Godine iza nas su vam donele i odlaske nekih dragih ljudi. Kako se nositi s tim?



– Uvek idem uzdignute glave i hrabro se suočavam kako sa tugom, tako i sa srećom. Nekada se pitam od čega sam stvorena pa da mogu sve to da izdržim, a onda shvatim da mi u tome pomažu moj posao i publika, oni me podmlađuju i teraju da prebrodim bol.