Lepa Brena zbog zdravstvenog problema napustila “Zvezde Granda”

Lepa Brena je otkrila zašto više neće biti deo žirija “Zvezda Granda ” a razlog su ozbiljni zdravstveni problemi.

– U studiju gde se snimaju “Zvezde Granda” toliko je toplo, da to moje zdravstveno stanje ne može da podnese. Probleme koje imam sa trombozom mi ne dozvoljavaju da budem u toplom studiju. Ne mogu da podnesem vrućinu, taj studio je najbolji na Balkanu, ali ni veliki broj klima ne može da ga ohladi. Sve vreme dok sam bila u žiriju, povećavala sam dozu lekova kako bih mogla da ostanem i snimim emisiju do kraja. Nisam mogla to da izdržim i našli smo kompromis. Imamo zanimljiv žiri, tako da više i nisam potrebna za šou – rekla je Lepa Brena za Blic Puls.