Lepa Brena: Volim da odem negde gde nisam poznata, negde gde nisam Lepa Brena

Balkanska folk zvezda kaže da je u njenoj porodici uvek bilo volje za druženjem, pa će tako biti i ove godine. Kao i nekada dok je živela sa roditeljima, njeno dvorište biće puno prijatelja, dobrog pića i pesme. A u studiju su već spremni njeni novi hitovi.

Lepu Brenu vole da ugoste u svim gradovima bivše Jugoslavije. Pred prvomajske praznike bila je gost Sarajlija, na jednoj proslavi. I sama potiče iz Bosne i Hercegovine, ali kao svoj džep poznaje i Zagreb, Ljubljanu, Skoplje…

Kakve uspomene nosite iz glavnih gradova bivše Jugoslavije?

– Uvek sam volela zemlju u kojoj sam živela. Sarajevo je grad koji ima srce, dušu, i emociju. Sarajevo je preživelo sve i svašta, ali nikad nije izgubilo tu čar i to gostoprimstvo. Mnogo lepih trenutaka i predivnih koncerata sam doživela u Sarajevu, ali i u ostalim gradovima bivše Jugoslavije i zbog toga ne mogu da odvojim nijedan posebno, niti rečima da opišem tu emociju između gradova bivše države.

Svi se spremaju za proslavu Prvog maja. Da li se sećate kako ste to nekada slavili?

– Mislim da Prvi maj danas drugačije doživljavaju jer je i vreme drugačije. Moj pokojni otac i majka dok su bili živi, znalo se: jagnje sa komšijama, ide se negde napolje, pravi se roštilj… Prosto, narod je uživao u tim praznicima. To je bio praznik koji se tada cenio, praznik rada, koji se slavi na taj način što se ne radi. To je jedna lepa tradicija. Bitno je bilo i tada, a i danas da za ovakve praznike imate lepo vreme i dobre prijatelje.

Kako se slavi Prvi maj u domu Živojinovića?

– Mi smo domaćinska porodica, imamo ogromno dvorište i često volimo da dočekamo goste kod nas Prvog maja. Kod nas je uvek puno ljudi, uvek se družimo. Ja nisam kao Boba ljubitelj mesa, roštilja i svih tih đakonija, ali volim dobro druženje. Sve što se slavi u krugu prijatelja slavi se sa hranom i alkoholom, tako da se i kod nas uvek nađe dobro vince i okrene se jagnje.

Koliko često uspete sebi da date oduška i pobegnete negde u prirodu?

– Volim da pobegnem u prirodu posle nekog turbulentnog perioda, u koji često posao zna da me ubaci. Volim da odem negde gde nisam poznata, negde u prirodu, negde gde nisam Lepa Brena. Nekada odemo u Sloveniju, nekada u Hrvatsku. Boba i ja smo svetski putnici i naputovali smo se dosta kroz posao, ali ja nisam nikada bila fascinirana gradovima koji su veliki. Osim Njujorkom, Parizom i Londonom. I to zna da bude dobar provod, ali lek za dušu je otići u prirodu. Volela bih da odem u Čile, Brazil ili Argentinu, gde je priroda fascinantna. Moj idealan beg od svega je u prirodi u opuštenom i neopterećujućem izdanju, u trenerci i patikama.

Da li je teško naći mesto na Balkanu gde možete da odete a da ne budete Lepa Brena?

– Teško, ali nađe se. Na kraju krajeva, kod kuće je uvek najsigurnije.

Da li ste i koliko bili strogi u vaspitavanju dece?

– Nikada se nisam postavljala agresivno jer nisam takva osoba i protiv svakog sam agresivnog pristupa prema deci, pa i ženama, starijima. Sve se može pričom i normalnom komunikacijom dovesti u red i pobornik sam toga.

Svi sa nestrpljenjem iščekuju vaš novi album, koji izlazi za mesec dana. Mnogi se bave nagađanjima ko će ovog puta biti potpisan kao autor. Pominju se razna imena: Rasta, Bregović…

– Neka to sve još uvek bude skriveno. Mislim da će vam biti interesantnije da čujete nove pesme, a to ko će ih raditi, to verujem da je manje bitno jer će pesme sigurno biti drugačije i najbitnije da ću ih ja pevati! Radim studiozno na tome, predana sam novom albumu i zaista želim da to i ovog puta bude u korak sa novim zvukom i ovim što donosi nova produkcija, ali ne bih volela ni da pobegnem od one suštine šta je publika uopšte zavolela kod mene.

Vaš sin Stefan kreće vašim stopama, da li će možda biti gost na albumu u nekoj duetskoj pesmi?

– Ne, Stefan će morati da ide samostalno. Sam će morati da se probija ovim estradnim stazama. Imaće podršku i od mene i od Bobe, ja ću mu svakako biti tu da mu pomognem sve što treba. Ali put do srca njegove publike će morati sam da pronađe. Da li će mu biti teže ili lakše tako, videćemo. Bitno je da je odabrao posao u kojem se zasada pronalazi.