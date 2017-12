Lepa Brena: Volim da čujem Bobino mišljenje, ali uvek uradim po svom

Lepa Brena ne krije da mora da pribegava raznim metodama, kako bi na fotografijama izgledala privlačno i zgodno.

-Obično svi izbegavaju belu boju, ali ja malo treniram i mršavim pa to nije problem. Znam da moram za kostim da smršam dva tri kilograma i to me održava i čini srećnom, rekla je pevačica i otkrila da joj mišljenje supruga mišljenje i te kako bitno za sve što radi.

A post shared by Zivojinovic Fahreta (@lepabrenaa) on Sep 16, 2017 at 1:31pm PDT

Ono što je Breni važno jeste mišljenje supruga Slobodana-Bobe Živojinovića koji joj je najveća podrška tokom karijere.

-Uvek volim da čujem Bobino mišljenje, ali uvek uradim po svom i on za svoje poslove, voli da čuje moje mišljenje, ali radi kako on misli da treba-iskrena je pevačica.