Lepa Brena: Starleta ili ne, ne želim da moji sinovi maltretiraju žene



Folk zvezda Lepa Brena izjavila je kako je ponosna na izbor svojih sinova kada su u pitanju devojke.

Ona se bez mnogo dileme odgovorila na pitanje kako bi reagovala kada bi njen sin Viktor rekao da je bio u provodu sa starletom.

– Ne bi me to mnogo uznemirilo. Starleta je bilo i biće. Mislim da su one iskustvo, dobro iskustvo za svakog muškarca. Naša deca imaju jedno stabilno vaspitanje u kući. I ono što ja nikada nisam volela, jeste da javno potcenjuju i maltretiraju ženu bilo kakvog znanja. Volela sam da se uvek ponašaju prema njima kao veliki džentlmeni. Oni znaju dobro da izaberu devojku – rekla je Brena u emisiji “Exkluziv”, a prenosi Kurir.rs.