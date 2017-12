Lepa Brena: Seksualna prevara je smešna, izdaja je ono što je fatalno

Pevačica Lepa Brena i bivši teniser Slobodan Boba Živojinović pred kraj 2017. godine proslavili su 26 godina braka. U vreme kad javne ličnosti ne uspevaju da očuvaju brak, njih dvoje odolevaju svim izazovima. Brena vrlo otvoreno i iskreno priča o tankoj liniji prevare po kojoj su ona i Boba hodali, kako su očuvali brak i kada je poželela da spakuje kofere i da ga napusti.

– Pakujem ih od 1981. godine i uvek volim da se vratim kući, a nisam sigurno ušla u brak i rodila decu da bih odustajala. Kada imaš nekoga ko je prošao ono što je trebalo da prođe u mladosti, da ne prolazi u starosti, nema pakovanja kofera i nema odustajanja. Tu smo da izdržimo svaku priču do kraja. Jer samo ljudi koji nisu istrajni, oni beže – kaže Brena, i otkriva šta je njen brak sačuvalo više od dve decenije.

– Svaki posao, pa i brak održava razumevanje i tolerancija. Možda bi trebalo da ljudi s ovih prostora idu na kontrolu besa ili da žene dobiju zakonski veću zaštitu, ipak smo u 21. veku, a ta zaštita faktički ne postoji. Veoma je bolna situacija kad znate da su žene nekada rađale u kukuruzu i da je trudna žena često bila bez zaštite. Ako se zna da žena donosi decu na svet, mora da ima mentalnu i fizičku potporu. Ukoliko čovek sam ne zna granice koje će uništiti jedan brak, onda ne treba iskušavati ni partnera. Ne postoji priručnik za brak – kaže Brena, koja kada se udala za Bobu, on je bio na vrhuncu svoje karijere i vrlo poželjan, pa su ga žene opsedale. Na pitanje da li misli da ju je prevario, kaže:

– Boba je suviše inteligentan da bi pravio pogrešne poteze. Teniseri su inače ljudi koji kada igraju tenis, oni ga ne igraju samo fizički, nego i mentalno. Sigurno je uvek znao šta radi i kakve su posledice. Današnja prevara seksualnog tipa je smešna, zato što to više nije intima, to se danas prodaje kao najjeftinije đubre na koje samo oni koji nisu prošli mnogo toga u životu mogu da pokleknu. Za mene je mnogo veća prevara u smislu izdaje – mentalne, duhovne, životne. To je prevara kada neko izneveri naše ciljeve. Izdaja je ono što je nešto fatalno. To predstavlja suštinu jednog odnosa i jednog poverenja. A seksualnost traje jedan period i, ukoliko se ne neguje, može da se izgubi. Za mene je to kao žar u pepelu u kaminu koji tinja, a ukoliko dozvolite da se ugasi, to će se ugasiti. Teško ga je posle ponovo potpaljivati, kao kad grejete vodu u bojleru od nule ponovo do 40 stepeni – objašnjava Brena, koja ne krije da su joj se muškarci uvek udvarali, ali da je pažljivo sa njima komunicirala.

– Udvaranje i koketiranje je ozbiljno hodanje po oštrici noža sa kojim samo vrlo inteligentni ljudi znaju da se igraju, a da ih okolina pogrešno ne protumači. Tog trenutka kada prestanu da vam se udvaraju znači da ste izgubili svoj šarm. Zato to svako prikriveno i dostojanstveno čuva i to je divna stvar koju treba sačuvati za sebe – ističe muzička zvezda, i objašnjava da nije uspešna u zavođenju.

– Ne znam kako mi je uspelo da šarmiram jednog ovakvog divnog čoveka kakvog imam pored sebe.

Pevačica kaže da ona i Boba vole da obraduju jedno drugo, ali da im ni svađe nisu strane:

– Najviše se radujem putovanjima na destinacije na kojima ne radim i ne moram da nosim radne scenske kostime, a Boba je ekspert za lepa iznenađenja te vrste. Uvek smo se najviše raspravljali kada su u pitanju deca. Boba je bio mnogo tolerantniji, oni su momci, on ih je verovatno mnogo bolje razumeo, a ja sam ta koja previše drži ručnu.

Iako se trudila da očuva brak, Brena kaže da to ne bi radila po svaku cenu:

– Razvod je inače teška i ružna reč, kao i rat, krv i kancer. Tako da jedino ukoliko čovek ne može da živi pod teškim uslovima gde su ugnjetavani on i porodica, treba da se razvede. Tada ne da bih se samo razvela, nego bih pokazala ono što treba da pokažem.

Zabranila sam ljubomorne scene

Brena kaže da je ljubomora nešto što uništava odnos i da su joj takve scene strane.

– Ako nešto mrzim i ne volim i ako sam bila u prilici da gledam i slušam o tome, to su te histerične, glupave, ljubomorne scene još od dana kada sam počela da radim ovaj posao. Tako da sam zakonom interno u našoj kući zabranila takve stvari – kaže Brena kroz smeh, i dodaje:

– Oboje smo suviše dostojanstveni i ponosni, tako da niti jedno drugom pravimo ljubomorne scene, niti je za to bilo potrebe. Ne pokazujemo ljubomoru. Možda je to stvar preteranog samopouzdanja koje posedujemo oboje, a to mi se kao karakterna crta jako sviđa i kod Bobe, a kod mene posebno.