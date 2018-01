Lepa Brena: Naša porodica ne živi kao Kardašijanovi i mi ne glumimo

Pevačica za “Kurir” otkriva da su ona i njen suprug, nekadašnji teniski as Slobodan Boba Živojinović, njihovoj deci Filipu, Stefanu i Viktoru maksimalno posvećeni i da oni donedavno uopšte nisu bili svesni da su im roditelji zvezde koji su postigli neverovatan poslovni uspeh.



-Iskreno da vam kažem, moja deca su lepo vaspitana. To su obrazovani momci. U poslednje vreme su počeli da shvataju šta smo moj suprug i ja uradili i šta smo sve postigli u životu, pogotovo Stefan, koji je nedavno ušao u muzičke vode. On je interesujući se za muziku otkrio mnoge stvari koje ranije nije znao. On sada u javnosti želi da iznese dubok respekt prema Bobi i meni – kaže Brena.

Ona ističe da u svojoj kući nikada nije bila zvezda, već obična supruga i majka.

-Ja sam mama koja vodi računa o tome da kuća bude topao dom, da moja deca imaju dobru kućnu atmosferu. Brinem o njihovom ručku, oni znaju da u meni imaju nekoga ko brine za njih i ima razumevanje za njihove dobre i loše stvari. Boba i ja u kući nismo zvezde, već obični ljudi. Sedimo, pijemo kafu, jedemo, spavamo kao i svaki čovek. Gledam da svakog septembra imam dobar ajvar i turšiju, što moja deca najviše vole. Ja sam zadužena za zimnicu u našoj kući. Možda bi ljudi koji misle da živimo drugačije trebalo da dođu kod nas i vide da to nije život Kardašijanovih i da mi ne glumimo – završava Brena koja je nedavno predstavila prvu epizodu dokumentarnog filma „Godine Slatkog greha“.