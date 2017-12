Lepa Brena: Najveća tuga svake majke je kada dete mora da ostavi nekome da bi otišla da radi

Da je kojim slučajem rođena sa druge strane Atlantskog okeana, Lepa Brena bi bez ikakve sumnje ostvarila karijeru svetske zvezde. Za svojih pedeset sedam godina i više od tri i po decenije pod svetlima reflektora, srpska Madona je u profesionalnom životu postigla ono što nikome ni pre ni posle nje nije uspelo na ovim prostorima. Dugim nogama za igranje i belim grlom za pevanje osvojila je Balkan, o čemu govori i dokumentarni film na čijem se sadržaju radi duže od godinu dana i u kojem će biti otkriveni neki do sada nepoznati detalji iz njene biografije.

Ove jeseni krenula je u novi pohod na svet turnejom koju je počela u Velikoj Britaniji. Repertoar će upotpuniti pesmama sa novog albuma koji je u finalnoj fazi, a nedavno je snimila i dva spota za numere kojima će predstaviti novi muzički materijal. U intervjuu za magazin „Hello!“ Brena otkriva kako je uspela da sačuva brak bez žrtvovanja karijere, objašnjava koliko joj je Stefanovo rođenje promenilo život i priznaje da s nestrpljenjem iščekuje proširenje porodice Živojinović.

Posle Londona, svetsku turneju nastavili ste u Beču. Kakve utiske nosite?

– Zahvaljujući saradnji sa „NetTV Plus“, kompanijom koja prati turneju, sa mnom je putovao čitav tim saradnika, kao i članovi porodice koji mi daju vetar u leđa. Zahvaljujući njima imam duševni mir, a to je najlepši deo, jer se svaki komad mozaika nađe na svom mestu.

Stefan je u Beču imao prvi javni nastup. Kako se snašao i da li je imao tremu?

– Publika ga je fantastično dočekala. Uskoro će mi se pridružiti na sceni u Bugarskoj i Sloveniji, a između koncerata ima svoje nastupe. Dobro je da na početku ima tremu, jer, da je nema, to bi značilo da je iskusan u ovom poslu. Svestan je da mora da pruži maksimum i da će biti onih koji će ga podržavati, ali i onih kojima se neće dopasti. Drago mi je kada vidim kako vredno vežba sa bendom. Završio je menadžment u biznisu u Majamiju i naučen je da živi kao građanin sveta. Njegov krug prijatelja čine ljudi koji žive na različitim krajevima planete, ali uprkos svemu nije izgubio osećaj za realnost. Svestan je šta ga čeka, da tek treba da doživi i publiku i emociju.

Uskoro ćete predstaviti nove pesme, kao i dokumentarni film o višedecenijskoj karijeri. O kakvom je projektu reč?

– Želela sam da publici učinim plezir i snimim dokumentarni film koji će obuhvatiti period od 1982. do 1991. godine, kada sam radila sa „Slatkim grehom“. Produkcija „Vision“ radi na arhivskom materijalu, koji je prvo trebalo razvrstati, pronaći pristup i način da se to uradi zanimljivo. Karakteristika takve forma je da od količine podataka zapliva u monotoniju, što smo želeli da izbegnemo. Priča o Lepoj Breni zapravo je jedna vedra, vesela i optimistična storija o devojci koja je zahvaljujući muzici postigla neverovatan uspeh i popularnost. Želim da novim generacijama pokažem šta sam tada radila i da dugogodišnje poštovaoce podsetim na vreme kada su nam imperativ bili radost, ljubav, sreća i druženje. Vreme kada se nismo „lajkovali“ na društvenim mrežama, već u četiri oka. Što smo više „globalizovani“, sve smo otuđeniji.

Postigli ste sve što se u vašem poslu može postići. Šta vas motiviše da još radite?

– Još imam ideje, iako sam nekada mislila da u ovim godinama neću pevati. Ne znam šta bih radila da ne radim, naučila sam da budem zaposlena. Svi moji prijatelji su poslovni i porodični ljudi, ali i svetski putnici. Ne vidim da je posao muzičara drugačiji od ostalih profesija ili ograničen godinama. Sada, zapravo, imam čistu motivaciju za rad. Radujem se svetskoj turneji na koju sam krenula, snimaćemo je i napraviti još jedan dokumentarni film.

Za potrebe snimanja spota za jednu od novih pesama obukli ste suknju iz filma „Hajde da se volimo“. Kako vam je to pošlo za rukom?

– Kada sam počela karijeru, imala sam osamdeset četiri kilograma i niko mi nikada u Brčkom nije rekao da sam debela. Više sam ličila na jedru, rasnu curu. Međutim, kada sam iz svoje lepe provincije došla u veliki grad, javili su mi se dušebrižnici i vrlo direktno saopštili da moram da se „civilizujem“ i da smršam. Brzo sam shvatila pravila šou-biznisa i sredine u kojoj sam se našla, te sam smršala famoznih osamnaest kilograma. To je tajna mog izgleda.

Olivera Kovačević izjavila je da je za ženu posle četrdesete estetska hirurgija stvar lične higijene. S druge strane, mnogi u tome preteraju. Gde je, po vama, granica dobrog ukusa?

– Dopada mi se sve što Olivera kaže i apsolutno je u pravu. Korekcije bi trebalo da budu umerene, nikako radikalne. Kao neko ko je ceo život proveo sa muškarcima znam da oni ne traže savršenu ženu. Sa takvom ženom spavaju, ali sa njom ne dele život. Ovde jači pol traži žene koje mogu da ih prate, da budu kompatibilne sa njima. Ako mene pitate, vrhunac prihvatanja druge osobe leži upravo u teškim trenucima, bilo da pričamo o raspoloženju ili o izgledu. Nekad niste raspoloženi, a nekad niste u najboljem izdanju. Jer, kad bi se samo od lepote živelo, niko ne bi trebalo da radi do tridesete godine. Posle toga do izražaja dolazi pamet, a kada se pokaže da ste sposobni za život, to je istinska, neodoljiva lepota.

Demantovali ste sve učestalije spekulacije o razvodu. No, činjenica je da svaki brak nailazi na različite izazove. Šta vam je u tim trenucima vraćalo veru u zajednicu? – Niko mi nije javio da se razvodim, pa sam bila pomalo zatečena što moram okolo da pitam šta se dešava u mom životu. Nikada nisam razmišljala o mogućnosti da se razvedem. Te opcije nema, previše sam staromodna u shvatanjima. Iako sigurno ne bih dopustila da me neko na bilo koji način ugnjetava.

Šta je tajna uspešnog trajanja ljubavi?

– Jednostavno je. Ako vam partner nije podrška, to onda nije dobra priča i tu je kraj.

Vaši sinovi izrastaju u ozbiljne momke, spremne da krenu sopstvenim putem. Jeste li zadovoljni poslom koji ste kao majka obavili?

– Oni će za nas uvek biti deca, iako su postali zreli i ozbiljni mladi ljudi. Dobili su obrazovanje i fantastično prezime, a za status će morati lično da se potrude i zasluže ga svojim radom. Na život zrelo gledaju, znaju šta hoće i kuda su pošli, što je sjajna startna pozicija.

Pošlo vam je za rukom da istovremeno budete uspešni i kao umetnik i kao roditelj. Kako ste pronašli pravu meru?

– Veoma je teško u isto vreme stvarati i porodicu i karijeru. Kada ste u drugom stanju, tih devet meseci razmišljate šta će biti kada se vratite na posao. Najveća tuga svake majke je trenutak kada dete mora da ostavi nekome da bi otišla da radi. Bez obzira na to koliko vam je taj neko blizak. Teško je naći meru u poslu ako ste zavisni od uspeha. Ali, dođe trenutak kada žena poželi potomstvo, koji krasi mentalna spremnost. Moj psihološki profil upotpunila su deca jer su mom životu dala smisao. Ko ima decu, taj je spoznao bezuslovnu ljubav. To, naravno, ne znači da ljudi bez potomstva manje vrede, uvek se nađe način za životnu radost. Kada sam rodila Stefana, shvatila sam sve, i svoje roditelje, i bake, i deke, sve plemenite ljude koji su našem životu dali viši smisao, ali i koliku smo radost mi njima učinili svojim rođenjem. S druge strane, zaposlene majke rastrzane su između posla i porodice, jer deci vaš uspeh ne znači ništa. Ona hoće roditelje i svejedno im je da li ste vi Madona, žena američkog predsednika ili moja majka Ifeta. Deca traže pažnju, ljubav i brigu. Sada kada su nam sinovi porasli, konačno sam mirna gde god da se nalazim. Znam da će naši dogovori biti ispoštovani i da će mi svako od njih u nečemu pomoći. Nekako verujem da je ulaganje u ljubav najisplativije.

Aktivni ste na društvenim mrežama. Jeste li skloni detektivskim aktivnostima kada je reč o vašoj porodici?

– Oduvek sam bila „freak control“. I bilo bi pogrešno da nisam, jer sada deca od pet godina znaju više nego što sam ja znala sa trideset. Internet je odlična stvar, ali treba biti oprezan jer može da se pretvori u opasnost, kako za decu, tako i za starije. Internet je zabavan, ali ne može da vam zameni prijatelje, mentore, toplu ljudsku reč. To zahteva „program uživo“.

Jeste li spremni da se u narednom periodu nađete u ulozi svekrve i bake? Kako vam to zvuči?

– Nedostaju mi mala deca, dečja radost je nešto što me vraća u život. Moja sestričina Majda ima dvoje dece i raznežim se svaki put kada se čujemo. Žao mi je što mi nije bliže, da mogu da uzmem klince na dan, dva, da se ona malo odmori i provede. Znam da ću biti superbaka. Užasno me iritira to što taj najlepši epitet „baka“, koji stičete kada vaša deca dobiju svoju decu, mediji uvek plasiraju u kontekstu da je žena postala baba, u najpežorativnijem smislu. Ne znam da li je to muški šovinizam prema ženskim godinama, statusu ili nešto treće, ali biti baka, naglašavam baka, plemenita je dužnost. Uzvišeno zanimanje. U spomen na sve naše bake, nene, nane, majke koje su imale snage i koje su podizale sve nas, tu reč bi trebalo izgovarati s poštovanjem i divljenjem.

Dozvoljavate li sebi trenutke kada se u potpunosti isključite iz realnosti? Šta vam u tim situacijama najviše prija?

– Uvek pored sebe imam neku knjigu koja mi je zabavna, dok zimi naročito volimo da se okupimo u dnevnoj sobi, pored kamina. Svakome spremimo šta najviše voli, kapućino, kafu ili sok, i onda se jednostavno umirimo. Ponekad se nađe neki gala ručak, zavlada opuštena atmosfera u kojoj pravimo planove gde ćemo na odmor. Ti trenuci, kada se okupimo i kao porodica svi zajedno uživamo, moja su najveća sreća.