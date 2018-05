Lepa Brena: Loša sam kuvarica, ali vodim računa o svemu u kući

Lepa Brena je u svom domu okružena muškarcima, a uprkos tome otkrila je da nikada nije naučila da kuva. Pevačica je ipak pronašla rešenje, pa je unajmila kuvaricu koja im ispuni svaku želju kad je hrana u pitanju

– Ja uopšte nisam vešta u kuhinji, loša sam kuvarica. Dobila sam kompleks odavno, tako da ne kuvam. Volim da mi postave. Mogu da serviram i da postavim lepo sto, ali da kuvam – ne. Nemam nikakav afinitet. Postoje tako dobre kuvarice, da mislim da ne želim da im oduzimam tu titulu – rekla je folkerka, i dodala:

– Ja sam organizator našeg domaćinstva. Morate da budete neko ko će da prečisti kuću, da zna šta će da se baca a šta neće, da sređujete stvari i odvajate one koje više ne nosite. Uglavnom ja maltretiram muškarce da obave te stvari. Eto, ja se bavim uglavnom negovanjem kuće. Enterijer, eksterijer, ja o tome svemu vodim računa. O svemu pazim, osim što ne kuvam, i mislim da je to sasvim dovoljno. I zaradim da sve to platim.