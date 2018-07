Lepa Brena: Bez Bobine pomoći Saša Popović i ja ne bismo bili to što jesmo

Lepa Brena je otkrila kako je došlo do osnivanja “Grand produkcije” i priznala za Kurir da je njen suprug Boba Živojinović bio njoj i Saši Popoviću glavni finansijer!

Folk zvezda održala je u subotu uveče koncert u Jagodini, a pošto je nedavno dobila i priznanje za životno delo u oblasti muzike i biznisa u Sarajevu, zamolili smo je da nam otkrije kako je 1998. nastala “Grand produkcija”.

– Sale i ja smo se godinama družili i radili zajedno, a jednog dana on je došao i predložio mi da pokrenemo zajednički privatni biznis i da od toga živimo, da ne radimo za druge. Meni se ta ideja dopala, ali pošto nismo imali sredstava, izašli smo pred Bobu s našim planom. Kada smo mu Saša i ja saopštili iznos, koji nije bio mali, Boba je rekao da će nam pomoći. On je izvukao svoja sredstva, tako da se može reći da je on naš finansijer i da bez njega mi ni bismo bili to što jesmo – otkrila je Brena za Kurir i prisetila se kako je zarada od muzike u vreme kada je ona počinjala bila jasno definisana:

Brena dodaje i da joj je izuzetno drago što je omiljena među omladinom i što im služi kao uzor.

– Uvek sam se trudila da im budem dobar uzor na koga će da se ugledaju. Mladi moraju da shvate da moraju da budu aktivni, vredni i da rade kako bi imali nešto. Moji sinovi su tokom studiranja u Americi radili i meni se to dopalo jer su tako shvatili da život nije bajka. Bilo da ste najbogatiji ili najsiromašniji, nikome ništa ne pada s neba. Bogati drhte nad tim kako da sačuvaju to bogatstvo, da plaćaju poreze i da uvećaju to. A oni što ne rade misle da će nešto da im se stvori samo – zaključila je pevačica.