Leontina Vukomanović se dvoumila pre braka: Plašila sam se da mi ljubav ne dosadi

Pevačica Leontina Vukomanović otkrila je u razgovoru sa Sanjom Marinković u emisiji “Magazin In” da se mnogo premišljala da li da se udaje.

– Ja sam se plašila da mi ljubav ne dosadi i imala sam veliku bojazan i kada je trebalo da se odlučim na brak. Nisam smela da se upustim u to, jer sam znala svoje cikluse, to jest koliko ja to mogu da izdržim – rekla je ona.

Ona je posle toga zaključila da joj se brak na koji se odlučila i okončao onako kako je očekivala.

– I bilo je kao što sam i predvidela. Navikla sam na to – rekla je pevačica sa osmehom na licu.

Podsećanja radi, Leontina je bila u braku sa violinistom Filipom Patom. Oni su se upoznali u maju 2009. i venčali se posle tri meseca veze, da bi u aprilu 2010. rodila ćerku Luciju.

Filip i Leontina razveli su se zvanično krajem 2013. godine, a danas su u dobrim odnosima.