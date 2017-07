Lena Kovačević: Znala sam da povratkom u Srbiju odsecam jedan deo poslovnih mogućnosti, ali moj prioritet je porodica

– Polako skupljam pesme za novi album…Neću žuriti, jer bih volela da napravimo nešto jako dobro, a za sve što je dobro potrebno je vreme, kazala je džez pevačica Lena Kovačević u porti Crkve Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru.

Nastup Lene Kovačević bio je deo programa kojim je 12. jula obeležen Petrovdan, krsna slava Crkve Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru.

Osim naše cenjene džez pevačice, u crkvenoj porti nastupili su, između ostalih, i Divna Ljubojević, “Neverne bebe”, pevačka grupa “Moba”, Nebojša Antonijević Anton iz grupe “Partibrejkers”…

Na početku razgovora Lena Kovačević nam otkriva ko je zaslužan za to što je nastupila u porti Crkve Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru.

– Otac Vlada Marković, koji je i organizator koncerta, prirastao mi je srcu, jer je od ove parohije, od ove crkve napravio nešto sasvim novo. Veliki brojh ljudi dolazi u Crkvu Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru i zbog toga mi je mnogo drago. Za sve aktivnosti koje je otac Vlada Marković osmisli ja sam tu, rekla je ona.

Kovačevićeva kaže da već drugi put nastupa na ovakvom događaju.

– Uradili smo zajedno i spot humanitarnog karaktera za crkvene kuhinje. Ponosna sam što smo prijatelji i što zajedno možemo nešto da radimo, kazala je ona.

Naša vrhunska umetnica napominje da često ima utisak da je u Srbiji mnogi tretiraju kao da se bavi klasičnom muzikom.

– Jednostavno, mi nemamo dovoljno veliki medijski kapacitet koji može da pomaže umetnike kao što je Divna Ljubojević, koja je mnogo veća zvezda u inostranstvu nego u Srbiji. Mnogo ljudi u Srbiji prosto ne zna da se ja bavim džez muzikom. Koncerti poput ovog nikada neće biti konceptualno osmišljeni za veliku masu ljudi. Ovakvi koncerti su idejno orijentisani na intimnu atmosferu i manju grupu ljudi, što me čini radosnom kada treba da nastupim na ovakvim događajima, jer apsolutno odgovara mom muzičkom izrazu, kazala je Kovačevićeva.

O nepristajanju na kompromise u turbo-folk okruženju koje dominira u Srbiji, Lena Kovačević kaže da nema dileme da li je pogrešila.

– Nisam imala izbora. Moja ideja oko izbora profesije je uvek bila jedino da budem muzičar. Nema tu mnogo prostora za kompromise sa estradnim okruženjem koje je dominantno u Srbiji. Volela bih da se u narednom periodu više bavim originalnom muzikom i da steknem pesme koje će biti stvarno moje, kazala je ona.

Ne mora, dodaje, da ih ona napiše, ali taj neko ko ih piše za nju mora da poznaje njen umetnički senzibilitet.

– Nisam mogla da biram svoj profesionalni put već istrajavam u ideji da radim nešto za čim imam potrebu i u čemu uživam. Tako je bolje i za sve koji će obratiti pažnju na moju muziku, jer će biti u prilici da uživaju u iskrenoj interpretaciji, sa mnogo umetničkog žara, kazala je Kovačevićeva.

Naša slavna umetnica se odlučila za povratak u domovinu jer svi ljudi koje voli žive u Srbiji.

– Znala sam da na taj način odsecam jedan deo poslovnih mogućnosti, ali moji prioriteti su bili porodica. Želela sam da moja deca odrastaju uz moju mamu i tatu, uz porodicu mog supruga. Mnogo sam dugo živela sama u inostranstvu i jednostavno sam se toga zasitila. Nikakva karijera nije mogla da mi odagna taj osećaj usamljenosti. Moj brat je tada živeo u San Francisku a ja u Amsterdamu. Dopisivali smo se mejlovima i viđali sedam dana oko Božića, sedam dana oko Uskrsa i nekoliko nedelja leti. To nije bio život koji želim da živim i zato sam se vratila u Srbiju, kazala je Kovačevićeva.

Ona napominje da pažljivo planira novi album.

– Polako skupljam pesme za novi album…Neću žuriti jer bih volela da napravimo nešto jako dobro, a za sve što je dobro potrebno je vreme. Biće i mojim pesama na tom albumu ali i drugi će pisati za mene.

Prema njenim rečima, tu postoji veliki problem, jer hvata sebe kako piše muziku koja bi više odgovarala nekom drugom.

– Sa druge strane, danas je malo autora koji pišu muziku koja bi odgovarala mojoj interpretaciji. Nema Darka Kraljića, Arsena Dedića, nemam čoveka kao što je Karlo Metikoš, koji je pisao za Josipu Lisac. To su presudne stvari za jednu karijeru i jednog pevača. U svetu imate četiri-pet autora koji pišu za velike zvezde. Ipak, nadam se da će pesme na mom novom albumu biti moje i baš za mene, kaže ona.

Bez obzira na sve što nas okružuje ona veruje da će se Srbiji i u celom regionu desiti promene na medijskoj sceni.

– U nekom momentu će šund, kič, duhovna rugoba prestati da bude glavni sadržaji medija, jer je to masakriranje ljudske duše i moralne čistote. Naravno, nije to naš izum. Živela sam dugo u inostranstvu i to što se danas dešava u medijima u Srbiji preslikano je iz inostranstva, kaže Kovačevićeva.

U planu joj je i ozbiljan koncert u sali koja poseduje idealne uslove za stvaranje muzike.

– Volela bih da naprivimo ozbiljan koncert u Kolarčevoj zadužbini sa punom pozornicom ozbiljnih džez muzičara. Nadam se da će se to dogoditi do kraja godine. Volim zimske čarolije pa se spremam da jednu priredim beogradskoj publici. Imam i izvanrednu saradnju sa Big bendom RTS-a. Razmišljali smo o zajedničkom albumu na kojem bi se našle božićne pesme. Videćemo, otkriva Lena Kovačević u razgovoru za Tanjug.