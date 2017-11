Lena Kovačević: Zahvalna sam Bogu na porodici i činjenici da imam kome da se dajem

Džez pevačica Lena Kovačević sa suprugom Veljkom Brčinom ima dva sina, Vuka i Teodora, i vodi idiličan porodični život. Ćerka je velikog dramskog pisca Dušana Kovačevića, koji ju je, kako je rekla u intervjuu za “Dnevni avaz”, naučio kako da pravim putem ide kroz život.

– Pre svega, naučio me je tome da čovek, da bi zaista bio profesionalac, mora mnogo da radi, da bude vredan, ali i odan onome što voli. Nismo učeni da pravimo kompromise. Imala sam sreću da rastem u okruženju koje ume da voli i ima smisla za humor, mnogo smo se uvek družili sa prijateljima i taj neki boemski način života pomalo je ono što me, takođe, vezuje za detinjstvo. Pevanje do zore, kuća puna ljudi, putovanja, priče, zavitlavanja, to ostaje zauvek, i ljubav… – kaže Lena, otkrivajući koje savete svojih roditelja je prenela na svoju decu:

– Savete oca i majke ne znam napamet, nismo imali odnos “da ti dam jedan savjet”, već se u kući uvek mnogo pričalo. Pričale su se i ozbiljne teme i volim što su nas shavtali ozbiljno. Nekako se teme ni filmovi nisu delile na ono što je za nas i ono što je za njih i to mi je prijalo. Osećaj da nas doživljavaju kao odrasle i kada možda to nismo bili, kasnije nosi nekako dodatnu odgovornost i znači da neko u vas ima veliko poverenje.

Svojim prepoznatljivim osmeh pleni gde god se pojavi, a ovom prilikom rešila je da otkrije koji je recept za takav izgled i zadovoljstvo koje ne silazi s lica:

– Trudim se. Vernica sam i vera je veliki deo mog života. Nije nešto o čemu otvoreno pričam, ali danas nam više nego ikad treba snažan duh. Živimo u vremenu tela, telesnog, trudim se da se prosto hranim drugačije koliko mogu – kaže Lena i dodaje na koji način se opušta:

– Plivanje je s vremenom postalo ozbiljna strast, volim dobre filmove, kratka putovanja i vreme koje provodim sa porodicom. Ta kratka putovanja nekada su važnija od dugih. Volim koncerte koje radimo. Oni me restartuju. Nedavno smo nastupali u Beču, u čuvenoj Albertini, u decembru imam koncerte, ako Bog da, u Čikagu i Njujorku, to je ono što me pokreće.

Na pitanje da li njeni sinovi pokazuju sklonosti ka umetnosti ili ih više zanimaju neke druge stvari, pevačica kaže:

– Još su mali, ali vole muziku i društvo i razne neke sportove. Bila bih najsrećnija da pronađu strast prema nečemu što žele da rade, to je, prema mom mišljenju, nešto sjajno. Čime god da se budu bavili, samo da ih to sutra inspiriše i čini srećnim – otkriva pevačica i dodaje na koji način uspeva da uskladi poslovne i privatne obaveze:

– Trudim se da se dobro organizuje. Zahvalna sam Bogu na porodici i činjenici da imam kome da se dajem. Bez obzira na to da li neko ima decu i muža, osećaj porodičnog života je nešto posebno. Mislim da je toliko lekovita ta ljubav i obaveza da nekome treba i da se dajete na način u kome, onda, karijera nije više na prvom mestu, već može da postane veliko zadovoljstvo. S obzirom na obaveze koje imam kod kuće, nemam kad da se bavim nekim površnim stvarima, koje ova profesija, takođe, nosi – zaključuje Lena.