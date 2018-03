Lea Kiš Jokić: Dva puta su me gubili i reanimirali, čudo je što sam živa

Uoči svog jubilarnog, 50. rođendana, popularna voditeljka Lea Kiš Jokić priča o najsvežijim promenama koje je napravila u životu.

Naime, posle trinaest godina rada na TV Pink, odlučila je da okrene novi list i promeni matičnu kuću, pa će se od sada njeno “Nedeljno popodne” emitovati na Grand televiziji. Nove poduhvate u profesiji smatra i te kako potrebnim jer je posao teren na kojem inače voli da eksperimentiše.

Dodatni razlog za to je njen skladan i povučen porodičan život koji sa suprugom Momčilom Jokićem, s kojim je u braku preko četvrt veka, i ćerkom Sarom Miom vodi daleko od očiju javnosti. Upravo je naslednica bila kruna ljubavi voditeljke i njenog izabranika, a život je uredio tako da nažalost uz ozbiljne poteškoće shvate kako ne mogu da imaju više dece.

Uprkos ozbiljnim komplikacijama kroz koje je prošla nakon vanmaterične trudnoće pre tačno devetnaest godina, Lea nije izgubila vedar duh, a atraktivan izgled krasi je iako će uskoro zakoračiti u šestu deceniju života.

Plašite li se prolaznosti vremena? – Volim da obeležim svoj rođendan. Ovoga puta razlog je veći jer je pedeseti. Ne planiram da priredim neku posebnu proslavu, samo malo slavlje u krugu porodice i prijatelja. Inače, ne plašim se ni prolaznosti ni starosti, to je sastavni deo života. Lepo je u današnje vreme uopšte razmišljati o tome da ćete dočekati starost, kada vidite šta se sve dešava i koliko ljudi preprano odlazi.

Kada ste se pomirili s činjeniciom da posle Sare Mie nećete moći da imate još dece?

– Kad već imate živo i zdravo dete, onda je mnogo lakše da prevaziđete to što se meni desilo. Teško je saznanje da imate uslove i želju, a ne možete da se ponovo ostvarite kao roditelj. Jedva sam prebrodila taj period. Posle teške operacije oporavljala sam se oko tri mececa, a onda su usledile depresije i sve što ide uz te teške okolnosti.

Otežavajuća okolnost što vam se vanmaterična trudnoća desila za vreme bombardovanja.

– Bio je to jedan od najtežih dana u mom životu. Izgubila sam bebu, a bombe su letele na sve strane. Mala Sara Mia je bila sa mnom. Telefoni nisu radili, a trebalo je da stignem živa do bolnice i pre svega zbrinem nju. Sve je bilo veoma dramatično, toliko da ne volim da se vraćam u taj period. Sećam se samo da mi je, kada sam posle operacije došla sebi, doktor Radulović rekao kako su me dva puta gubili i reanimirali, i da je čudo što sam živa. Na svu sreću imali smo već našu Saru Miu. Nažalost, posle se više nikada nismo ostvarili kao roditelji.

Kolika vam je suprug Momčilo podrška?

– Velika. Otkako smo se sreli, a kasnije i stupili u brak, jedno drugome smo najveća podrška i oslonac. Razumemo se i uvek podržavamo jedno drugo kako privatno tako i u poslu kada sam odlučila da napravim promenu.