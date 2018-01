Kusturica: “Nemanjići” ne mogu biti loši koliko o njoj pričaju ljudi koji gledaju najgore sapunice sveta

-Ova hajka na autore televizijske serije „Nemanjići“ više mi liči na linč nego na dobronamernu kritiku, rekao je za „Blic“ naš proslavljeni reditelj Emir Kusturica.

Kusturica je napomenuo da ne gleda televiziju i da nije video pilot-epizodu televizijskog formata Nemanjići.

-Ne gledam televiziju, ali je izvesno samo jedno ne mogu biti tako loše kao što oni govore zato što jednostavno kroz njihove oči prolaze najgore sapunice sveta i oni sa obožavanjem i oni prestaju da razgovaraju kući, tako da uopšte ne mogu da verujem. To može da bude problem sa Nemanjićima jer je to sveta priča, pa u svetoj priči čovek mora da pazi kako se ponaša, ali siguran sam da, a ja to nisam gledao, govorim hipotetički, da te kritike ne uvažavam zato što kritike obično bivaju ili izraz besa ili lični izraz, vrlo retko bivaju uravnoteženje estetskog stava ili ideje o čemu se radi. Tako da sad ta hajka koja sad ide, meni više lični na linč, nego na dobronamernu kritiku, rekao je proslavljeni reditelj za Blic.