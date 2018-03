Kristina Radenković: Tara je tatina princeza ali i mamina maza

Prve sunčane dane Kristina Radenković iskoristila je za šetnju sa ćerkom Tarom i njihovim ljubimcima, pudlom Ninom i pincem Radojem. Radujući se stidljivim nagoveštajima proleća u glavnom gradu, popularna voditeljka i glumica požalila nam se da su ovakvi trenuci prava retkost.

– Nije lako kontrolisati istovremeno i Taru i pse, ali mi nekako ide od ruke. Za razliku od većine dece, moja ćerka, na sreću, više voli da bude kod kuće nego napolju. Po tome je u maminom i tatinom fazonu. Kada joj dosadi šetnja, kratko kaže “kuci” i odmah krećemo. Ili kada smo negde u gostima, uzme cipelice i krene ka vratima, što je jasan znak za polazak. Svesna je koliko je izdržljiva i gde su joj granice – kroz osmeh nam priča jedno od zaštitnih lica “Slagalice” i otkriva ko je u njihovoj porodici zadužen za disciplinu.

– Nina i Radoje, naši ljubimci, nemogući su kad su sa mnom. Prilično sam meka srca kada su oni u pitanju, što oni i te kako koriste. Međutim, kada je Nikola kod kuće, mirni su kao bubice. Onog trenutka kada mu vidimo leđa, počinje potpuna anarhija.

Sa ćerkicom Tarom situacija je drastično drugačija.

– Prema njoj nikako nisam popustljiva. Stroža sam od Nikole jer vidim da od njega nema vajde. Tara je tatina princeza, njih dvoje imaju predivan odnos, ali je istovremeno i mamina maza. U ovom uzrastu posebno je vezana za mene, jer više vremena provodimo zajedno. Nikola ima više posla, češće je odsutan, tako da sam ja ta koja kontroliše situaciju.

Kristina nam otkriva da su ona i njen izabranik “smireni mama i tata”, te da su od početka, bez straha i drame, roditeljstvo prihvatili kao nešto normalno.

– Tara je zaista dobra, daleko od hiperaktivnog deteta koje je nemoguće obuzdati. Sa njom sve ovo vreme nismo imali nijedan problem, opušteni smo kao roditelji i ona to sigurno oseća. Međutim, nemaju mnogo mira kada Tara odluči da ispolji prilično izraženu tvrdoglavost – šali se Kristina i dodaje da je devojčica veliki hedonista, posebno kada je reč o hrani.

– Tara obožava da jede. Istinski uživa u hrani i najsrećnija je kad posle vrtića kod kuće zajedno ručamo. Posle toga uživamo u igri, sve dok ne dođe tata. Nikola je zadužen za kupanje, njihov mali ritual u kojem oboje uživaju. Onda sledi najteži deo – uspavljivanje. To je trenutno veliki izazov. Tara, inače, mnogo voli da spava. Nikola i ja smo od prvog dana “naspavani” roditelji, ali se u poslednje vreme ne predaje snu tako lako. Sve joj je zabavno, sva puca od adrenalina… Sreća u nesreći je što kad zaspi, ne budi se narednih deset sati.

Drugi rođendan Tara je proslavila 22. marta.

– Bili smo u igraonici, u društvu porodice, bliskih prijatelja i Tarinih drugara. Sve je pucalo od radosti, smeha i galame, kako i dolikuje dečjem rođendanu.

Osim u roditeljstvu, popularna voditeljka uživa i u ljubavi sa muškarcem koji je pre četiri godine osvojio njeno srce.

– Kada me pitaju kako balansiram između zadataka koje u toku dana obavljam, odgovorim onom čuvenom: što se mora nije teško. Ukoliko za nešto postoji plan i rok, ne preostaje vam drugo do da se prilagodite i date najbolje od sebe. Nikola mi je, naravno, najveća podrška. Uvek je neko od nas sa Tarom, a tu je i čuveni baka-servis. Ne razlikujemo se mnogo od ostalih roditelja, nemamo dadilje, eventualno jednom mesečno. Ako uveče poželimo da izađemo, angažujemo bebisiterku, da se bake ne maltretiraju u to vreme.

Na pitanje prepoznaje li Tara mamu na televiziji, Kristina nam duhovito odgovara:

– Tek nedavno je pogodila ko sam, kada sam vodila “Beoviziju”. Do tada je mama uglavnom bila moja koleginica Milica Gacin.

Osim na malim ekranima, Radenkovićeva je jednako uspešna i na “daskama koje život znače”, pa trenutno sa novim komadom obilazi Srbiju.

– Reč je o predstavi “Sex Bomb” u kojoj igram sa Đorđem Davidom, Nikolom Ivačkovim i mojom dragom koleginicom i drugaricom Marijom Veljković. Producent Rade Vukotić po tradiciji pravi gledane predstave, tako da ni ovoga puta nije omanuo. Posle izuzetno uspešne beogradske premijere, 27. marta stižemo u Kruševac. Osim toga, Marija i ja smo nedavno, posle Novog Sada, i u Beogradu održale divan seminar “Trudnoća je dar”, što ćemo u aprilu učiniti i u Zaječaru. Ponosne smo na taj projekat, kao i na kanal „Jutjub” i stranicu “Fejsbuk”, na kojima delimo iskustvo sa ostalim mamama.