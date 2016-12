Kristina Radenković: Sve mi se poklopilo, moja životna slagalica se sklopila

Voditeljka i glumica, Kristina Radenković je pre devet meseci rodila ćerkicu Taru, a sada uživa u lepotama roditeljstva jer je, kako sama kaže, u to ušla kao zrela žena.

– Savršeno se snalazim. Tara oseća taj mir koji imam, jedva sam je jutros probudila da ide kod bake. Jaka je i visoka na oca. Nije mnogo nemirna, ali je živahna, beba ko beba. Rodila sam je sa 35, zrela sam žena… Možda bi drugačije to podnela da imam, 25, a ovako sam bila mirna u trudnoći, zadovoljna, najedena i srećna… Ma Tara je preslatka, jedva čekam da dođem kući, a evo, biću tek za 12 sati sa njom – kaže Kristina, koju su sreli na snimanju Novogodišnjeg programa RTS-a.

A godina koja uskoro ostaje za nama je bila i teška i lepa i drugačija…

– Ova godina je bila godina kada su velike istine izašle na videlo. I meni privatno su se desile velike stvari. Najpre sam sazrela, shvatila šta je bitno a šta nije. Ono što imate u četiri zida, to je ono što treba da čuvamo i da negujemo. Važno je sve što radimo, sve što nas čini veselim, prijatelji… – kaže voditeljka i glumica za “Blic”.

Kristina se na posao voditeljke “Slagalice” vratila tri meseca posle porođaja.

– Mama mi pomaže, Nikola je prešao u advokaturu, ima klizno radno vreme. Tu su i tetke… – iskrena je Kristina, i otkriva da je njen suprug uvek tu za njih dve.

– On je zaljubljen u nas dve i mi u njega, znala sam da će on hteti da pomogne. Meni se on desio u pravom trenutku, i prava je osoba za mene. Sve mi se poklopilo, moja slagalica se složila. Tara je prosto sudbinski morala da se rodi. Nikola ne priča o poslu kod kuće, ne javlja se na telefon kada je kod kuće – kaže voditeljka. A njena novogodišnja želja je?

– Da Tara bude zdrava, da počnem da radim novu predstavu, da se posao koji sam počela sa Marijom Veljković proširi. Nas dvoje ćemo videti da li ćemo da se širimo ili ne.