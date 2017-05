Kristina Radenković: Bila sam buntovna, bahata i bezobrazna

Povezane vesti



Ćerkica Tara je promenila sve, ali je mama Kristina rešila da se samo dva meseca posle rođenja ćerke vrati pred kamere. Posao i beba u njenom slučaju lako idu zajedno, a lepa voditeljka “Slagalice” otkriva svoje male ženske tajne.

Šta vas može da dirne u dušu?

– Dirne me svaki put kada je neko loš prema nekom ko je slabiji. To me ubija. Ubija me nepravda. Dirne me i svaki romantični film. Padam na najgluplje komedije kao i svaka žena. Plačem uvek na kraju kada se glavni junaci pomire.

Da li ste kao klinka bili drugačiji od klinke danas? – Kako nisam! Vi gledate smirenu verziju. Bila sam buntovna, hiperaktivna, bahata, bezobrazna, energična. S godinama sam se smirila. Nisu iste dvadesete i tridesete. Svi sazremo, nađemo mirnu luku, nešto što nas ispunjava, popunimo srce i onda smo na mestu. Kada smo na mestu, onda nismo ni bezobrazni, ni bahati ni loši.

U poslednje vreme voditeljke „Slagalice” su u medijima i zbog raznih pehova u emisiji. Kako reagujete kada vidite takvo izdanje „Slagalice”?

– Mi nismo navikli da TV „Slagalica“ kao kviz bude u žutoj štampi. Jutjub i ostale net-platforme uzele su maha u medijskom prostoru i šta god da se desi, to izađe kao instant-vest i odmah se proširi na sve ostale medije. Moram priznati da nam se to ne dopada. Format TV „Slagalice“ nema potrebe da završava u tom delu novine. Mi pre svega promovišemo znanje i neke vrednosti koje su zaboravljene.

Ipak, kada se peh desi, i vama dođe da se nasmejete, zar ne?

– Kako da ne, svi smo mi od krvi i mesa. Ali “Slagalica” nije format koji to i emituje i promoviše.

Odlično ste se snašli u ulozi majke. Da li razmišljate o drugom detetu?

– Razmišljam svaki dan, ali se kočim, suzdržavam se da rodim drugo dete. Kada imate slatko dete, imate potrebu da ih imate još troje, četvoro. Ali sačekaćemo da Tara nauči prvo šta je boli, da li spava, da li joj se jede, koje su njene potrebe i onda mislim da je pravo vreme za drugo dete. Dok ja još uvek ne znam šta joj je tačno, mislim da ću biti samo frustirana i da neću biti dobro. Mislim da to ne treba da radim ni Tari.