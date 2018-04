Kristina Bekvalac: Krivim sebe što nisam uspela da Nataši objasnim ko je Luka

Prvi put se nakon što je Luka Lazukić fizički napao Natašu Bekvalac, oglasila pevačicina sestra Kristina koja kaže da joj se Luka nikada nije sviđao, kao i da se plašila da će Nataša završiti kao Ksenija Pajčin.

Kristina Bekvalac tvrdi da je napadu na njenu sestru prethodilo psihičko maltretiranje od strane Lazukića.

– Posle psihičkog nasilja, fizičko maltretiranje je, nažalost, bilo logično. Dva dana pre nego što ju je Luka pretukao, rekla sam joj: “Nataša, završićeš kao Ksenija Pajčin”. Slično su joj govorili i drugi ljudi iz okruženja, videli smo da je čovek lud. Svi smo se plašili za nju, za sve nas ta veza je bila veliki stres. Na kraju, srećna sam što se ovo završilo bez težih posledica. Nataša je živa, i hvala Bogu, biće dobro jer Luka ne može da joj priđe – izjavila je Kristina i opisala šta se desilo nakon što je Luka nasrnuo na svoju suprugu.

– Sestra me je zvala u pola pet ujutru, ali tada nisam čula telefon. Odmah sam je pozvala, ali je bila nedostupna, pa sam zvala dadilju, koja mi je rekla da je Luka pretukao Natašu. Posle toga sestra me je pozvala i rekla da se Luka pakuje i da ne dolazim u stan dok je on tamo, jer je pretpostavila da sam ostrašćena i da bi moglo da dođe do većeg incidenta. Sačekala sam ispred stana, videla sam kad je Luka napustio zgradu, a posle toga ubrzo je i Nataša izašla. Ta slika moje pretučene sestre, s modricama i podlivima, zauvek će mi ostati u glavi! Jedva smo se odvezle do Urgentnog. Nataša je bila u jako lošem fizičkom i psihičkom stanju – ispričala je Natašina sestra, koja je Lukine tvrdnje da su Natašine modrice posledica anticelulit masaža, prokomentarisala rečima:

– Svaki normalan čovek shvatiće da su to notorne gluposti. Mislim da jedan civilizovan čovek koji ima barem malo mozga tako nešto nikad ne bi izjavio jer se celulit ne nalazi na glavi. Ali čovek, kad je kriv, brani se na razne načine, pa i na najgluplje.

Kristina ističe da nikada nije imala lepo mišljenje o Lazukiću.

– Ja nisam imala lepo mišljenje o Luki od samog početka njihove veze. Čula sam razne ružne stvari o njemu, sad krivim sebe što nisam intenzivnije pokušavala da joj objasnim ko je taj čovek, da je on patološki lažov, profil gradskog idiota, muškarca koji zavodi devojke iz materijalnih razloga. Luka je izjavio da su problemi između njega i Nataše počeli kada je nestalo novca. To je tačno, ali kada je nestao Natašin novac, a ne njegov – rekla je Kristina Bekvalac i dodala:

– Luka je vrlo nezgodan kad popije, o čemu mogu lično da svedočim. Postane agresivan i počne da vređa. Nataši je stalno prebacivao neke netačne tvrdnje medija, ponižavao ju je pred ljudima. Bila je preplašena i iznenađena njegovim ponašanjem, ali nam je govorila: “Pustite ga, takav je kad popije”. Ja sam htela više puta da reagujem kad me je Luka vređao, optužujući me da mi Nataša finansijski pomaže, ali mi je sestra rekla da to ne radim. Čak je optuživao Natašu da je producent patološki zaljubljen u nju.

O tome čime se Luka, zapravo bavi, Kristina kaže:

– Znam da ima neku firmu, jer je tražio od mene da svoj stan prodam toj firmi, pa da on meni taj isti stan proda. Ja sam umetnička duša i ne razumem se u takve transakcije, ali sigurna sam da to nije ništa legalno, to je valjda pranje para.

Na pitanje da li je Luka finansirao izgradnju Natašinog salaša, Bekvalčeva je odgovorila:

– Pitala bih Luku da kaže gde je živeo pre Nataše, a gde je živeo posle venčanja? Živeo je s cimerom u iznajmljenom stanu, a s njom je postao vlasnik stana na Dedinju, vlasnik njenog auta, salaša u Čeneju… Ne znam šta je on finansirao dok je bio u braku s Natašom. Možda misli na farbanje dva zida u stanu ili na nekoliko stolica koje je kupio. Ako je to u pitanju, verujem da će mu Nataša vratiti stolicu i da će mu dati 40 evra, koliko je koštalo farbanje zidova. Ja zaista verujem da su njegovi problemi nastali jer Nataša više nije mogla finansijski da ga izdržava.

Na kraju, Kristina je izjavila da su ozbiljni problemi u vezi su nastali posle Natašinog porođaja, jer je on svima rekao da je u depresiji jer je Nataša po ceo dan s bebom i da više njemu ne posvećuje pažnju.

– Ona nije bila u postporođajnoj depresiji kao što Luka tvrdi, već je bila utučena zbog njegove nemarnosti, zbog toga što danima nije ulazio u sobu da vidi Katju. Odgovorno tvrdim da je Luka bio ljubomoran na svoje dete, govorio nam je: “Angažovali smo dadilju da bismo Nata i ja mogli da budemo non-stop zajedno– zaključila je Kristina Bekvalac.