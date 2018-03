Kraj porodične drame Katarine Oksenberg: Želim da moja ćerka zna da je volim i da je želim ponovo u svom životu

Povezane vesti



Katarina Oksenberg, ćerka Jelisavete Karađorđević, prošla je kroz veliku porodičnu dramu prethodnih godina, a sada se čini da je njenim mukama došao kraj.

Osnivač ozloglašene sekte “Nxivm” Kit Rejnijer (57) uhapšen je zbog optužbi sa seksualno ropstvo i prisilan rad članova svoje grupe, koju su mediji često označavali kao kult. Kit je priveden u Meksiku, a optužnica protiv njega podignuta je u Njujorku.

Unuka Jelisavete Karađorđević, Indija Oksenberg, član je sekte još od 2011. godine, a njena majka otvoreno je pričala o problemima sa kojima se susrela.

– Želim da pomognem svim ženama u ovom kultu. One su žrtve trgovine ljudima, što je vid ropstva. Mesecima sam radila na tome da pravda pobedi i podržavam današnje hapšenje Ranijera. Želim da moja ćerka zna da je volim i da je želim ponovo u svom životu – rekla je Indijina majka, Katarina Oksenberg, prenosi “People”.

– Ćerka mi je imala ožiljak na telu koji nije mogla da objasni, nije ni znala kako su je “označili”. Govorila mi je da je to nešto na latinskom… – dodala je Katarina.

– Ono što sam nedavno saznala jeste da su žene primorane da gledaju komadanje drugih žena, odrubljivanje glave… To me plaši i, po mom mišljenju, to je neka vrsta terorističke obuke. To radite da biste nekoga učinili manje osetljivim, te da bi on prihvatio određeni nivo nasilja – govorila je svojevremeno naslednica Jelisavete Karađorđević.

U prethodne dve decenije oko 16.000 ljudi platilo je po 5.000 američkih dolara da budu članovi gorepomenutog kulta, koji bi im navodno doneo spoznaju o sebi i razvijanje ličnosti.

Jelisaveta Karađorđević je odlučila da bude uz svoju ćerku u ivim trenucima:

– Hitno idem za Ameriku, sutra krećem! Moram da budem uz ćerku, zajedno ćemo otići kod Indije u Njujork. Ona nije svesna koliko je ta organizacija opasna – rekla je potresena Jelisaveta Karađorđević za “Kurir” i objasnila je da je kad god se čula telefonom sa Indijom, pokušavala da je odvrati od te sekte.

– Ona me ubeđivala kako to nije ništa opasno i da je ona dobro. Ponavljala je kako su to izmišljene priče, što nije tačno. Indija je anđeo, mnogo je dobra, mi moramo da je izvučemo iz tog zla. Nije lako, učinićemo sve što je u našoj moći. Mnogo je volimo i borićemo se. Trudim se da ne plačem, jako je neprijatno i užasno, potresla sam se, ali moram biti jaka – poručila je princeza Jelisaveta.