Kolege s nestrpljenjem očekuju povratak Milene Dravić pred kamere

Milena Dravić je posle smrti supruga Dragana Nikolića završila u bolnici. Nakon što je u septembru prošle godine viđena u invalidskim kolicima, a naknadno se pisalo i da je operisala štitastu žlezdu, stižu vesti da je Milena konačno ojačala. Glumac Mima Karadžić otkriva da je ekipa serije “Komšije” očekuje ovih dana na setu.

– Čekamo je s nestrpljenjem. Sa Milenom je moj brat Milan pričao juče i mislimo da će Milena nastaviti snimanje serije “Komšije”, koje počinje prekosutra. Termin je određen u dogovru sa RTS-om. Svi se radujemo povratku Milene Dravić – uz osmeh priča Mima, a prenosi alo.rs.

Mima Karadžić dodaje da je i Mira Banjac, Milenina zamena tokom bolovanja, obeležila seriju.

– Mira je fenomenalno odrigrala tu ulogu. Gledati Miru Banjac kako u njenim godinama šipči po Adi Bojani i uveče se provodi sa nama, ma to je predivno – prepričava Mima, koga uskoro očekuje premijera filma “Biseri Bojane”, u kojem tumači lik kriminalca.

– Igrao sam svašta, igrao sam i homoseksualca, što ne bih i kriminalca. Ne mislim da je to loše. Nikola (Mimin lik), osim što je kriminalac, on pokušava da bude i dobar otac. Igrao sam tolike godine i Sava Bačića. On je bio čovek na ivici kriminala i promiskuiteta, a opet je bio čovek koji je znao da zaplače i da bude romantičan – objašnjava glumac.