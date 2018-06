Koga Kim Kardašijan preklinje: Odblokiraj me na Instagramu

Ceo Kardašijan-Džener klan se okupio juče da zajedno proslavi rođendan Kloi Kardašijan, a zahvaljujući Kim, fanovi su na njenom Instagramu imali priliku da vide skoro svaki detalj.

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Jun 28, 2018 at 9:48pm PDT



Međutim, ono što je izazvalo najviše reakcija je video koji je Kim podelila i tiče se košarkaša Tristana Tompsona. Nakon skandala koji je izbio kada je otkriveno da je Tompson varao trudnu Kloi i cela zbrka se odigrala u toku njenog porođaja, Kim je u emisiji kod Elene Dedženeres izjavila da situacija nije najsjanija.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 11, 2018 at 9:07am PDT



Ali, izgleda da nakon što je Kloi odlučila da oprosti košarkašu zarad ljubavi koju oseća prema njemu i bebi Tru, i njene sestre moraju da “smire strasti” i ponašaju se prijateljski prema njemu.



U pomenutom video snimku se vidi kako Kim preklinje Tristana da je odblokira na Instagramu i da se ponovo “zaprate”.

“Okej ljudi, šta mislite, Kloin je rođendan. Da li mislite da bi trebalo da pitam ovog čoveka da me odblokira? Zbog Kloinog rođendana, hoćeš li me molim te odblokirati?”, upitala je Kim košarkaša koji se video kako leži na ležaljci iza nje.



Naravno da je morao da pristane, a rijaliti zvezda je snimila svaki potez koji je doveo do ponovnog Instagram prijateljstva.



Kim je prva otpratila Tristana kada je situacija eskalirala, a on joj je uzvratio istom merom, ali šta je jedan skandal manje-više u ovoj rijaliti porodici? Svakako ne nešto što ne može da bude zaboravljeno…