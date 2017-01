Kod Jelisavete Orašanin prevara nije opcija: To Vuku nikada ne bih oprostila

Jelisaveta Orašanin je u srećnoj vezi sa Vukom Kostićem, o kome, to nije tajna, maštaju mnoge devojke.

Zbog toga nije čudno da Jelisaveta priznaje da je, bar kada je Vuk u pitanju, veoma posesivna i da mu prevaru nikada, ni pod kojim uslovima, ne bi oprostila.

O tome je Jelena javno progovorila u emisiji “Ja to tako”, u kojoj je objasnila da njen partner nakon prevare jednostavno ne bi imao šta da traži u vezi s njom.

– Ja prevaru ne bih ni uključivala, za mene je to neoprostivo. Ne postoji opcija. Ne bih mogla sekund da živim s tim. Kad vidim da će možda doći do konflikta, ja spustim loptu, to prođe, pa tri dana kasnije kažem da mi to uopšte nije prijalo – kaže Jelisaveta.

Ona je vrlo stroga kada su u pitanju druge devojke i kaže da Vuku, uglavnom, ne dozvoljava da ih gleda.

– Iz ove moje tačke gledišta, nema gledanja sa strane. Šalim se, desi se da prođe neka devojka koja je zaista lepa i ne zameram gledanje, zaista. Ja sam jako posesivna i biram muškarce koji takve stvari ne rade – objasnila je Jelisaveta.