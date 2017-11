Kiki Lesendrić: Ceo moj svet se devedesetih godina raspao tokom noći

Pre svega prijatelji, a onda sve ostalo – recept je za idealnu bračnu zajednicu koju muzičar Zoran – Kiki Lesendrić ima sa svojom suprugom Ljiljanom. Upoznali su se kao mladi, željni avanture, ali se njihov susret pretvorio u pravu porodičnu idilu koja traje već više od tri decenije. Kiki se priseća prvih trenutaka upoznavanja, raznih uspomena koje je stekao sa suprugom, ali i kriznih situacija koje su zajedničkim snagama uspeli da prebrode.

– Upoznali smo se na mom prvom koncertu na Kalemegdanu 1980. godine. Ona je došla i njoj se svideo jedan drugi tip koji je svirao gitaru u grupi, a ja sam se dopao njenoj drugarici. Ipak, njena drugarica se udala za gitaristu, a Ljilja za mene. To je tako bilo u početku, bez mnogo obaveza, bili smo klinci. Ona je počela da studira, a ja sam počeo da „pilotiram“ – kroz osmeh priča Kiki, i dodaje da su ih ista razmišljanja i spojila.

– Mi smo se zabavljali sedam godina. Imamo istu ljubav prema putovanjima, isti smo Jarčevi u horoskopu, isti podznak, sve isto. U svakom slučaju, super se mi slažemo. Iako se bavimo različitim poslovima jer je ona ginekolog, a ja rok muzičar, odlično funkcionišemo. Prošlo je toliko godina, a to se održava – ističe Kiki, i dodaje da je ponosan na svoju suprugu jer je izuzetno posvećena svom poslu.

– Mislim da je pravi lekar kakvih više treba našem društvu. Ona stavlja svoj poziv iznad svega i to je ono što je jako bitno. Ljilja je platila veliku cenu za to jer je više puta dobijala neke viruse koji su je dosta oštetili. Ona je jako dobre genetike, pa se brzo izvukla. Inače, požrtvovana je što se tiče tog posla i mislim da radi to jer nju jednostavno ne interesuje ništa drugo. Ona ima krug ljudi u koje ima poverenje i oni fantastično funkcionišu tako više od 25 godina – kaže Kiki.

Ipak, Kiki i Ljiljana su najponosniji na sina Đorđa, koji već šest godina boravi u Italiji jer je u Rimu studirao političke nauke koje je kasnije spojio i sa sportom.

– Đorđe radi i tamo i ovde. Dosta je već u sportu, i u Italiji i kod nas. On ispituje svoj teren i aktivno se bavi time. On je tu kao jedan od obrazovanih ljudi za to, a malo ih ima. Trenutno je asistent direktora kluba. Đorđe zna sve u fudbalu, sve statistike, igrače, tako da se super snalazi. Priča puno jezika, sve ide odlično – ponosno ističe Kiki, a na pitanje da li su mu vrata od „Pilota“ širom otvorena ukoliko bi želeo da odustane od trenutnih aktivnosti, muzičar kaže:

– To je govorio kad je bio klinac. Kad je bio lošiji u školi, ja kažem: „Čoveče, šta radiš, šta će da bude sa tobom?“, a on kaže: „Pa zna se, gitaru u ruke i u ‘Pilote’.“ Međutim, na svu sreću, prevazišao je to kako treba. Svira bubnjeve odlično, ima studentski bend sastavljen od zanimljivih klinaca. Jako su kvalitetni, kod mene u studiju su snimali i to se meni dopalo – priča pevač.

Budući da se muzičar sa svojom porodicom često selio na razna mesta tokom devedesetih, Kiki priznaje da zbog takvih životnih okolnosti nije uspeo da ima i drugo dete, iako je to želeo.

– Naravno da smo želeli, ali na točkovima sam bio ceo život. Još sam razmišljao šta će da se desi, s obzirom na to da se ceo taj moj svet, koji je bio nekako utanačen devedesetih, raspao preko noći. Onda sam morao da tražim način kako ćemo preživeti, pa smo se selili puno. Posledica toga bila je da nismo imali drugo dete, a i sa Đoletom je bio težak porođaj pa je postojao strah. Kada vidiš neko biće koje ima sto grama i treba da dobije sepsu, stresno je. Na svu sreću, deca su ta koja su jača od života i na našu sreću, pobedio je. Užasno stresan period. Prvo je postojao strah za to šta će sve biti oko toga, a i cela situacija u našoj zemlji je bila loša, ne samo po mene nego po svakoga – priznaje Kiki i dodaje da je svaku narednu krizu, a posebno finansijsku, koja je glavni okidač za prekidanje brakova, uspeo da prođe sa svojom suprugom Ljiljom.

– To se stalno dešava. Nema čoveka koji nije došao u situaciju da mu nešto fali. Mi to nekako gledamo tako da kada imaš – trošiš, a kada nemaš, gledam kako ću. U svakom slučaju, to mene nikada nije opterećivalo. Ona je takva i zato smo zajedno. Kad imamo – trošimo, kad nemamo, stisnemo se. Svi smo prošli kroz uspone i padove i obično se brakovi raspadnu u tim kriznim situacijama, a mi smo drugari. To je najvažnije od svega. Problem postoji, problem se rešava i naučili smo da ne postoji problem koji ne može da se reši. Važna je tolerancija – završava Lesendrić.