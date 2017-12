Katarina Živković: To što se desilo sa Banetom i što je trajalo pet godina bilo je jako lepo

Kako lagano otkucavaju poslednji dani decembra, pevačica Katarina Živković sumira 2017. godinu i, kako kaže, bila joj je dobra s obzirom na to da je izdala album, a onda je otkrila da zna da zaplače, i to samo iz dva razloga.

– Zbog muškaraca nisam plakala tako često. Bilo je suza, ali sam jedino laka na njima kada sam nervozna i gladna. Jednom sam čak u emisiji zaplakala kada sam bila gladna – kaže Katarina i dodaje da je emotivna i romantična.

– Jesam emotivna, imam empatiju prema drugim ljudima, osećam mnoge stvari, razumem ih, oduševljavaju me lepe stvari. Volim kada mi neko nešto lepo priredi i obrnuto. Ali mislim da smo svi pomalo romantični – ističe Katarina.

Kaže da do sada nije išla kod psihotarapeuta kao mnoge njene koleginice, ali će to uraditi ako bude bilo potrebe. – Nije to ništa loše. Nisam išla, što ne znači da neću posetiti ne psihijatra, nego psihologa. To je u inostranstvu sasvim normalno, samo je ovde tabu tema. Zasada se, da ne ureknem, osećam savršeno u svojoj koži i glavi. Sklad koji imam sama sa sobom mi je fenomenalan – sa osmehom kaže Katarina.

Ne želi da otkriva da li je emotivno ispunjena, a na pitanje kakav muškarac može da je osvoji, kaže:

– Površno mi je kada kažu da on mora da bude ovakav ili onakav. Sebe ne smatram površnom ženom. Mora da me klikne energija, da se desi to nešto. To je najbitnije, da se naše energije poklope.

Katarina Živković bila je 5 godina u vezi sa Banetom Jankovićem, a sada se osvrnula na tu vezu.

– Gledam na to kao nešto zaista lepo. To što se desilo i što je trajalo pet godina bilo je jako lepo. Neverovatno je kako je to propraćeno od strane medija i koliko su ljudi bili fascinirani nama. Bilo je kao španska serija. Ovo je stvarno bilo jako lepo i ozbiljno i završilo se lepo – priznala je ona