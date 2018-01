Katarina Živković: Ljubav je moj porok

Povezane vesti



Katarina Živković je u sredu uveče promovisala novi album “Porok” i tom prilikom okupila prijatelje, kolege i predstavnike medija. Popularna pevačica je u razgovoru za “Blic” šta je njen porok:

– Moj porok u pesmi je ljubav, a van pesme cigarete, ali probaću da ih ostavim. Nisam uspela da se rešim cigareta, ne mogu da se odvojim, ali probaću u ovoj godini da prestanem – priča Kaća, a na pitanje da li joj je ljubav porok i privatno, kaže:– Uvek.

Katarina je dodala i da je uvek zaljubljena, ali nije želela detaljnije da priča o tome.

Poznato je da Saša Popović često kritikuje mlade pevače, a Kaća je otkrila da li je to i sa njom slučaj.

– Ne kritikuje me Saša nikada, imamo najnormalniji odnos i ja volim da se posavetujem s njim. On je neko ko je odličan u svom poslu i ja volim da se posavetujem sa njim, ali me nije kritikovao. Do sada nije. Kao što rekoh, poštujem ga zato što je mag, ali ja sam deset godina u ovom poslu i što se tiče pesama, znam svoj pravac i gde sve to ide. A on može samo da me podrži i da mi pomogne, da mi da vetar u leđa.- rekla je pevačica za Clip.rs