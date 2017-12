Katarina Živković: Bila sam zaljubljena u najboljeg druga, a on mi je rekao da zaslužujem boljeg

Nije retkost da u prijateljskom jedno poželi “nešto više”. Nekada to preraste u ljubav za ceo život, a nekad priznanje samo naruši prijateljstvo. Pevačica Katarina Živković otkrila je da bila zaljubljena u najboljeg druga koji sa njom nije želeo emotivnu vezu.

A post shared by Katarina Zivkovic (@katarina2789) on Oct 14, 2017 at 2:12pm PDT

–Ja sam bila zaljubljena u svog najboljeg druga.Kada bi mi on pričao o drugim devojkama bila sam ljubomorna a kada bih ja njemu pričala o momcima bilo mi je neprijatno i skapirala sam da sam zaljubljena u njega. Jedan dan sam mu priznala to a on mi je rekao da nisam ja za njega i da zaslužujem boljeg. Osećala sam se kao da me neko polio hladnom kofom vode i odmah sam skapirala da me je na lep način odbio. Trebalo je jedno vreme da ga prebolim ali onda sam shvatila da je on divan i da bi mnogi momci iskoristili taj trenutak kod devojke. Volela bih da su svi momci kao on a i dan danas smo super prijatelji, bila je iskrena pevačica u emisiji “Press pretres”