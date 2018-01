Katarina Sotirović se vraća na scenu na predstojećoj Beoviziji

Povezane vesti



Pevačica Katarina Sotirović odlučila je da se vrati u svoj bend prvenac “Koktel bend” sa kojima će se pojaviti na Beoviziji u februaru u “Sava Centru”.

Iako se povukla iz javnosti i godinama je nema na zvezdanom nebu, plavokosa pevačica nedavno je ponovo počela da nastupa po klubovima. Katarina je od muzičke karijere privremeno odustala nakon što se udala za košarkaša Aleksandra Rašića sa kojim ima dvoje dece – ćerku Juliju i sina Davida.

Објава коју дели Katarina Sotirovic (@staramajka907) дана 23. Јул 2017. у 12:41 PDT

Ipak, malo ko zna da se nekada popularna pevačica razvela pre godinu i po dana, i da je rešena da povrati staru slavu. Kaća je neposredno nakon rastanka obelodanila ovu vest, ali nije želela da priča detalje razvoda.

– Aleksandar i ja smo se razveli, a o detaljima ne želim da pričam javno, mislim da je veoma glupo deliti to sa svima. Bivši suprug i ja imamo odličnu komunikaciju, ostali smo u prijateljskim odnosima. Ja sam uvek tu za njega, kao i on za mene. Ostajem u Beogradu, a on je taj koji nastavlja da putuje u zavisnosti od kluba za koji bude igrao. Saša može da me pozove u bilo koje doba dana ili noći. Takav nam je bio i brak, takav nam je i razlaz. Jednostavno smo se dogovorili da se rastanemo. Nije bilo nikakvih skandala i drama, objašnjavanja i prepucavanja ili rasprave – rekla je Kaća svojevremeno.

Atraktivna pevačica danas uživa u svom stanu na Vračaru sa svojim naslednicima, a njeni fanovi imaju priliku da vide kakav život vodi, s obzirom da je veoma aktivna na društvenim mrežama.