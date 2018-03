Katarina Šišmanović: Kada dođemo u neke godine naučimo da poštujemo i volimo osobe zbog kojih se smejemo

Katarina Šišmanović jedno je od omiljenih TV lica, a kada je odlučila da napusti emisiju “Sve za ljubav” i napravi pauzu, mnogi su bili razočarani što je neće gledati na malim ekranima. Ipak, gledaoci sada imaju priliku da je vide u novom formatu na TV Pink, kvizu “Ko je na vrhu”, koji je potpuno drugačiji od onoga što smo do sada mogli da gledamo.

U iskrenom intervjuu za pink.rs, Katarina je otkrila kako je iskoristila pauzu koju je imala i zašto joj je prijala:

– Meni je ta pauza bila neophodna. Odmarala sam, družila se, putovala, izlazila, uživala u vremenu koje sam provodila bez ikakvog plana i obaveza. Iskreno, ja sam zaboravila kako to izgleda jer sam počela da radim 2003. godine, kada sam imala svega 20 godina i od tada nikada nisam napravila pauzu. Upisala sam master studije na Fakultetu političkih nauka, išla sam na predavanja, opet sam spremala ispite, distancirala sam se od medija, od bilo kakvog pojavljivanja, na momente sam razmišljala i da promenim posao. Prijalo mi je da radim nešto i da budem zaokupljena nečim što nema veze sa poslom kojim se bavim. Nikada nisam duže bila bez obaveza, u poslovnom smislu, i sada mislim da je to bilo i dobro. Tek kada se od nečega distanciramo i sklonimo, možemo videti da li je to za nas, da li nam to nedostaje i da li sebe vidimo u tome. Ja sam tu pauzu iskoristila da realno sagledam stvari u svom životu i šta je to što želim. I mislim da sam trenutno baš tu gde bi trebalo i gde želim da budem – rekla je Katarina na početku razgovora.

Njen kolega Milan Kalinić, sa kojim je vodila “Sve za ljubav”, a sada su zajedno domaćini kviza “Ko je na vrhu”, jednom prilikom prozvao je Katarinu “ledenom kraljicom”. Ona nam je otkrila da li je zaista takva:

– Nisam osoba koja ima drastičan pristup bilo čemu. Ne volim krajnosti. Mislim da smirenost i pribranost treba skoro uvek zadržati, na taj način pomažemo i sebi i drugima. Ako je to razlog što sam “ledena kraljca”, onda jesam. Tačno je da teško pokazujem emocije. Tačno je da teško zaplačem. Ali to ne znači da ne saosećam sa drugima, da nemam nekada i svoj problem, da nisam spremna svakome da izađem u susret kada sam u prilici i kada mogu da pomognem. Mislim da je mnogo bolje da ljudi znaju da mogu da računaju na vas nego da umirete pokazujući svoje emocije pa da onda nestanete i ne budete tu za tog nekog. Verujem, iskreno, da je to deo mog karaktera i da sam takva rođena. Niko me nije učio da budem ovakva ili onakva. Ja smatram da imam ispravan stav i da nisam manje emotivna zbog toga sto nemam reakcije koje podrazumevaju ponašanje koje meni ne bi bilo ni prirodno ni svojstveno – iskrena je ona.

Nedavno je lepa voditeljka, kada je pričala na temu ljubavi, izjavila da više nema vremena da čezne. Otkrila nam je zašto je to tako:

– Čeznja je lep osećaj, ali kada je neko baš mlad. Lepo je čeznuti za nekim ili voleti nekoga zato što nam je nedostupan ili nedostižan. Ali kada dođemo u neke godine, naučimo da poštujemo i volimo osobe zbog kojih se smejemo a ne tugujemo, na koje znamo da možemo da računamo a ne da neće biti tu kada je potrebno, koje nas neće razočarati vec podržati. Nekada za cežnju možemo misliti i da je ljubav. Ali ljubav je, zapravo, kada znate na čemu ste sa tim nekim, kada vas ne laže ni za emocije ni za vreme koje provodite dajući sebe toj vezi i osobi. Zrelost nam donosi odnose i ljubavi koje ne žuljaju i ne bole već čine da se osećamo posebno. Smatram da je čežnja faza kroz koju svako mora da prođe u životu ali i da odrastemo kada umemo da prepoznamo momenat da to ne može ništa dobro da donese i da od takvih odnosa treba što pre odlaziti i ne ići im u susret.

Na pitanje kakav je muškarac koji može Katarinu Šišmanović da obori s nogu, ona je jasno odgovorila:

– Džejms Bond, ukratko! (smeh)