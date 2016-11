Katarina Radivojević iskreno: Ostvarila sam svoj san da ne živim u Srbiji



Dok kao javna tužiteljka Marija u seriji “Ubice mog oca” seje strah u sudnici, glumici Katarini Radivojević privatno rade leptirići u stomaku.

Iako ne želi da otkrije identitet momka sa kojim je nedavno uhvaćena kako se ljubi i mazi na parkingu, ona priznaje da je u ljubavi srećna.

– Ja sam slobodna devojka, nisam udata i imam pravo da se ljubim gde hoću i sa kim hoću. Srećna sam u ljubavi, toliko mogu da kažem i više ni reč – kaže Katarina.

Iako je u centru pažnje na našem podneblju zbog nove serije u kojoj igra, Katarina žudi i za nekim projektom holivudske produkcije, u čemu se već oprabala. Ona za desetak dana putuje u Los Anđeles, gde je donedavno živela.

– Idem uskoro ponovo u Ameriku da radim kastinge za nove projekte. Ti kastinzi su teški. Odeš tamo, pitaju te ko si, odakle si, odglumiš ono što si spremio i samo ti kažu: “Hvala. Sledeći!”. Posle ti ostaje da ćekaš.

Ona kaže da dobro izgleda jer se dobro oseća.

– Veoma sam zadovoljna i ispunjena u svakom smislu te reči. Ostvarila sam svoj san da ne živim u Srbiji, da mnogo putujem, da ispunjavam svoje želje stalno. Da mogu da popijem kafu s kim hoću, kad hoću, gde hoću i da mogu uvek da otputujem negde kada mi je želja da ne radim. U tome sam se ostvarila. Zadovoljstvo sopstvenim životom je ključna stvar da žena izgleda lepo. Onda, naravno, rad i trud. Mnogo treniram. Idem na jogu, fitnes, dosta i đuskam – kaže Katarina, a prenosi alo.rs.

Ona važi za veoma živahnu devojku koja obožava da se ludo provodi, te je leti njena omiljena destinacija ostrvo ludih žurki – Mikonos.

– Ja se uvek dobro provodim. Volim noćni život. Imam sjajne drugarice koje me prate u tome. Imam mnogo prijatelja iz Amerike koji tokom leta dolaze u Grčku na Mikonos. Hvala svima koje tužim, pa od tužbi mogu sebi da obezbedim pravi letnji provod. Dešavalo mi se da se toliko napijem da ujutru ne mogu da se probudim od mamurluka. To se dešava svakoj mladoj devojci. Mada, nisam više toliko mlada, naučila sam lekciju, pa mi se to više ne dešava – uz osmeh kaže Katarina.