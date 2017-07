Katarina Ostojić o bivšim ljubavima i brakovima: Nisam bila najsrećnija mlada jer mi ništa nije stajalo

Pop pevačica Katarina – Kaja Ostojić prvi put se udala kada je imala samo 19 godina za Nikolu Dragojlovića. Iz propalog braka, dobila je ćerku Nikolinu, što joj je dalo veliku želju da nastavi dalje. Nekoliko godina kasnije, udala se po drugi put, i to za košarkaša Uroša Duvnjaka, a taj brak se takođe završio neslavno. Taman kada je pomislila da više nikada neće biti udata gospođa, pojavio se di-džej Džunior Džek i Kaja je po treći put izgovorila sudbonosno „da“.

Iako je godinama izbegavala da govori o bivšim muževima i njihovim porodicama, atraktivna pevačica otkriva kako se provela na prvoj svadbi, te kakve je sve probleme imala u braku sa osuđivanim dilerom droge. Ni manje, a ni više, nego zbog svekrva.

– Imala sam jednu pravu tradicionalnu srpsku svadbu. Hotel Jugoslavija, tri muzike, tada sam bila trudna, pa nisam mogla da igram puno. Bila sam ograničena, nisam bila najsrećnija mlada jer mi ništa nije stajalo – kaže Kaja sa osmehom na licu.

Kako u svakom braku postoje neki problemi, tako ni Kaju nisu zaobišle svakodnevne nesuglasice. Ipak, ono što je njoj predstavljalo problem jeste činjenica da bivše svekrve nisu bile zadovoljne izborom njenog posla. Ipak, jedna je posebno volela.

– Imala sam dobre odnose sa onim svekrvama koje su bile obrazovane i emancipovane, te nisam imala potrebu da im objašnjavam kojim poslom se bavim. Ja sam se izborila za svoju slobodu, da mogu živim život onako kako mi odgovara – ispričala nam je Kaja.

Na pitanje da li joj je sloboda nedostajala u prethodnim brakovima, te da li je sada ima na pretek, odgovorila je diplomatskim putem.

– Svaka žena treba da ima prava na to, mislim, kada se uda za čoveka koga voli i sa kojim treba da provede ostatak života. Šta, kao ne treba da ima više vremena za sebe?! Imam ovaj jedan život koji je suviše kratak, a toliko neostavrenih želja – priznaje pevačica.

S obzirom na to da njen sadašnji suprug ima potpuno razumevanje za njenu karijeru i život koji vodi na relaciji Srbija – Belgija, zanimalo ih je da li postoji ljubomora među njima.

– Pa ima je, naravno. Mada je on u početku bio prilično ljubomoran, ali sam se ja borila. Ja sam njega jednostavno prilagodila sebi. Nas dvoje se bavimo stvarima koje volimo i mislim da je to jedino ispravno što možeš da napraviš u jednoj bračnoj zajednici. On voli da sedi u studiju i radi po ceo dan, a ja, bože moj, ne želim da mu sedim na glavi – rekla je Katarina za Blic.