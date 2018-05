Katarina Kaja Ostojić priprema iznenađenje: Moda je moja druga ljubav posle muzike

Pevačica Katarina Ostojić Kaja, koja svojim izvanrednim vokalnim sposobnostima, ali i neverovatnom harizmom i energijom, ne prestaje da oduševljava poklonike dobre muzike, priprema iznenađenje koje je vodi u neke druge vode.

Naime, Kaja je pokrenula je svoju modnu liniju objasnivši šta je to inspirisalo da se okuša u nečemu potpuno drugačijem i napravi svoju kolekciju garderobe.

– Uplovila sam u drugačiji period života, pa samim tim imam i drugačije ambicije. Zašto ne probati nešto novo i nešto što je mene oduvek privlačilo. Moda je moja druga ljubav posle muzike – rekla je ona i dodala:

– Činjenica je da sam oduvek sve što sam zaradila potrošila na garderobu i hajde sada neka malo drugi potroše na ono što sam ja kreirala – rekla je kroz šalu atraktivna pevačica.

Takođe, Kaja je dodala da će objaviti novu pesmu i to na engleskom jeziku, a do tada možemo da uživamo u njenom izvođenju pesme popularnog The Weeknd-a, Call Out My Name.