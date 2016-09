Kalina Kovačević surovo iskrena: Žene vole da uče muškarca pameti, vole da komplikuju

Kalina Kovačević se nedavno razvela od dugogodišnjeg supruga Radeta Ćaldovića. Skoro godinu dana nakon razvoda Kalina uživa u slobodi i ljubavi koju joj pruža ćerkica Miona.

Glumica smatra da žene u ljubavi greše jer muškarca žele da nauče pameti, a često i komplikuju kada su u pitanju veze.

– Žene greše, vole da uče muškarca pameti, vole da komplikuju, nije on to rekao jer misli to i to… Dolazi mi drugarica i govori kako joj se dečko nije 7 dana javio. Kažem joj nije ti se javio jer mu se ne dopadaš. Druge dve drugarice skočile na mene, napale me kako sam surova. Ja sam bila u pravu, nažalost – priča Kalina i dodaje da muškarca ne treba menjati.

– Šta ima da ga menjaš? Ili ti se dopada ili ti se ne dopada! – rekla je glumica u emisiji Magazin In, prenosi Kurir.