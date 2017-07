Kako nastaju najlepše uspomene

Povezane vesti



Uspomene iz detinjstva su najčešće i najdraža sećanja, ali i ona koja nas oblikuju u ljude koji smo postali. Ona su ta koje ostavljaju dubok trag. Rado ih se sećamo, naročito sada kada je leto, pa imamo više vremena za sebe, opuštanje i prisećanje.

Detinjstvo nam najčešće vraća osmeh na lice, a razlog je veoma jednostavan- to je jedan od najlepših i najsrećnijih perioda života! Nema briga, tuge, problema. Sve što bi nedostajalo rešavali bi roditelji. Ili pak bake koje su za većinu prva asocijacija na leto i detinjstvo. Raspust i odlazak kod bake bili su nezaobilazni i obično su podrazumevali da vam ona priprema omiljene slatkiše i osveženja. Svi se sećamo spremanja zimnice sa njom. Biranje višnji na pijaci, ili pak odlazak u voćnjak i branje kiselkasto-slatkih plodova koji bi potom završili kao sok, i to po preciznom receptu koji se prenosio s generacije na generaciju. To su bili bezbrižni letnji dani.

Ako su ukus domaćeg soka od višnje i dugo leto kod bake i vama asocijacija na sreću, uživanje i lepe trenutke, onda ih sigurno želite preneti i na svoju decu, ali i podsetiti ih se sami. Srećom, danas je to moguće i svima nam je na dohvat ruke, a da pri tome ne moramo da ih isprljamo! Moguće je uživati u ispijanju gotovog osvežavajućeg soka od višnje, koji baš kao da je domaći, a da to ne podrazumeva da će cela kuhinja ostati isprskana i u flekama dok ga spremamo. Nema ni gubljenja vremena više! Možemo, baš kao kada smo bili mali, samo da ga sipamo u čašu, pozovemo prijatelje i uživamo u prebiranju uspomena i u odličnom, dobro poznatom soku od višnji.