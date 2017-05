Kako je Vuk reagovao na vest o Jelisavetinom venčanju

Danima se priča o tome kako će glumica Jelisaveta Orašanin stati na ludi kamen sa košarkašem Milošem Teodosićem, ali Vuka Kostića, njenog bivšeg momka, to nimalo ne remeti. On se u Crnoj Gori takmiči u pecanju i, po svemu sudeći, provodi se kao nikad u životu.



– Vest da se Jelisaveta udaje primio je isto kao i bilo koju drugu. Vuk slabo priča o privatnom životu, čak i sa prijateljima, ali s obzirom na to da je sa Jelisavetom ostao u prijateljskim odnosima, sigurno je da joj želi sve najbolje. Verovatnije da o tome uopšte i ne razmišlja jer je to odavno iza njega. On je u Crnoj Gori gde se odmara i peca, a pre neki dan je upecao sabljarku koju nisu uspeli ni da izmere koliko je bila velika! On je ponosan na svoj veliki trofej – kaže za „Blic“ izvor blizak glumcu.

I dok se on opušta u Crnoj Gori Jelisaveta se priprema za venčanje , nakon svečanog čina planiraju put na kraći odmor kako bi uživali u zajedničkim trenucima.

– Jelisaveta je presrećna što se udaje za Tea. On je takođe oduševljen jer je konačno pronašao srodnu dušu, a još im je slađe to što, dok oni planiraju svaki detalj venčanja, okolo mnogi spekulišu da su njih dvoje raskinuli. S njihovom vezom je sve u najboljem redu, a u junu će se zavetovati na večnu ljubav. Razmišljali su u kojem gradu da organizuju proslavu, a kako je Jelisavetina želja bila da to bude Beograd, Miloš se odmah složio s tim jer će tako na venčanju okupiti sve prijatelje koje inače ne viđa – kaže za “Blic” izvor blizak ovom paru.