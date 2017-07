I kada ima zdravstvenih problema Nataša Bekvalac ne odustaje

Pop pevačica Nataša Bekvalac pojavila se u današnjoj emisiji “Premijera – Vikend specijal” sa frizurom koja joj je prekrivala skoro pola lica, za šta je imala jak razlog.

Plavokosa pevačica želela je da otkaže svoje gostovanje u emisiji, ali je, ipak, rešila da ispoštuje voditeljski par Televizije Pink.

– Sad sam se videla na kameri i samo bih želela da objasnim gledaocima – nisam luda žena koja se sakriva iza šiške, nego sam se probudila zatvorenog oka i rekla sam da hoću da ne dođem, ali sam ipak došla. Pao mi je kapak – požalila se pevačica, sklonila šiške i pokazala zatvoreno oko.

– Imam ogroman čmičak, ne znam, možda me je neko urekao – objasnila je Bekvalčeva u emisiji.

Očigledno ništa ne može da je spreči da kao pravi profesionalac ispoštuje dogovoreno gostovanje.

Nataša Bekvalac je sa voditeljima razgovarala na sve teme koje intrigiraju javnost.

Na pitanje o novoj vezi i na osudu dela javnosti što je tako brzo nakon razvoda otpočela romansu sa Lukom Lazukićem, Nataša je rekla:

– Ljudi, pogotovo oni koji se bave mojim poslom, imaju običaj da skrivaju svoj život pa imamo utisak da žive mirno i bez turbulencija, ali to uglavnom nije istina. To je lažni moral i licemerje. Na to sam alergična. Uvek ću živeti onako kako želim i prioritet mi je da budem srećna.

Budući da je njen partner zbog ove veze postao javna ličnost, voditelje je zanimalo kako se nosi sa velikom pažnjom medija i činjenicom da ih paparaci prate na aerodromu i uleću u njihov automobil kako bi ih uslikali, a Nataša je rekla:

– Nikada ne bih mogla da budem sa muškarcem koji ne bi znao da se nosi sa takvim stvarima. Ja sam paket aranžman i lepo je kad smo sami i zaljubljeni, ali mora da zna da veza sa mnom nosi i te neke stvari koje su opterećujuće.

O novoj pesmi “Crta” Bekvalčeva je rekla:

– Dobila sam mnogo poruka i to uglavnom od žena koje su se pronašle u ovoj pesmi. Šalju mi snimke iz klubova i automobila na kojima pevaju ‘Crtu’ i to me jako raduje.

Nataša je najavila baladu “Oštećena” za početak jeseni i rekla da intenzivno razmišlja o velikom beogradskom solističkom koncertu.