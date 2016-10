Kad Tanja Bošković spašava vezu: U kesi na doček Nove godine

Slavna glumica Tanja Bošković otkrila je bizaran ali i simpatičan detalj iz svoje maldosti.

Povod je bila ljubav, odnosno spasavanje iste.

Tanja se na proslavi Nove godine pojavila u kostimu, jer je te noći igrala u predstavi međutim, taj kostim iako primeren za pozorište nije bio savršen za proslavu Nove godine. No Tanja je imala jak razlog.

– Rekla sam tadašnjem dečku da ne znam kad ću da dođem, da ne znam koliko predstava traje, a on mi je rekao: Znaš šta, ako stigneš do ponoći to je u redu, a ako ne stigneš ne moraš ni da dolaziš – raskinuli smo. Ja sam tada na Novu godinu pravo sa predstave iz Sava centra stigla u kesi za đubre. To je bio poslednji kostim, ali ja sam stigla – ispričala je Tanja u emisiji Magazin In.