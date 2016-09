Kad će ta beba? Jelena Rozga odgovorila dušebrižnicima

Jeleni Rozgi su dežurni dušebrižnici godinama pokušavali da pronađu dečka, a otkad je sreću pronašla sama u zagrljaju Stjepana Hausera, počeli su da se brinu o njenom braku i majčinstvu.

Stjepanovo priznanje da ne želi da je oženi Jelenu očigledno ni najmanje ne brine, a ima i umirujuće reči za one koji se brinu za nejn ljubavni život.

To i nije čudno jer je zajednički stav Jelene i Stjepana da im papir nije važan, a Jelena neretko ističe da joj nije primarna želja da postane gospođa Hauser.

U razgovoru za televiziju RTL Jelena je rekla da se i nakon godinu i tri meseca veze njih dvoje raduju svakom zajedničkom minutu jer su zbog prezaposlenosti često razdvojeni.

– Vikendi su mi ispunjeni do kraja godine. Stjepan dolazi za 20 dana, on je u Južnoj Americi, ali mobilni telefoni su tu, to me spašava – otkrila je Jelena .

A s obzirom da od svadbe, kako sada stvari stoje, neće biti ništa, Jelena se sve češće suočava s pitanjima o majčinstvu pa onima koji brinu o tome kada će postati majka poručuje:

– Biće, biće, polako… Nemojte mi presing stvarati!