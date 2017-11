Junak “Tračare” optužen za silovanje: Ed Vestvik koristio slavu i snagu za nasilje i zastrašivanje

Junak jedne od najpopularnijih serija na svetu “Tračara“, Ed Vestvik (30), optužen je za silovanje glumice Kristine Koen koja je na svom Fejsbuku u detalje opisala kako se to dogodilo.

Koenova je optužila Vestvika da ju je silovao pre tri godine, kada ga je prvi put upoznala u njegovom stanu u kojem ga je posetila sa tadašnjim partnerom.

Mlada glumica je rekla da je atmosfera od početka bila neprijatna, jer je glumac sve vreme sugerisao da bi svo troje trebalo da imaju seks. Kristina kaže da je svom partneru, inače producentu, zatražila da odmah odu, ali joj je on rekao da ostanu još 20 minuta kako ne bi došlo do nesporazuma. Rekla je da je jako umorna nakon čega joj je Vestvik predložio da ode u jednu od soba u stanu i prilegne.



– Najednom sam se probudila kada sam osetila da je Ed na meni, a njegovi prsti su ulazili u moje telo. Rekla sam mu da prestane, ali bio je snažan. Borila sam se koliko sam mogla, a onda je svojim rukama uhvatio moje lice grubo i rekao: ’Želim te”. Bila sam paralizovana, uplašena. Nisam mogla da pričam, nisam mogla da se pomerim. Savladao me je i silovao –napisala je glumica u svom Fejsbuk postu.



Kada je kasnije rekla svom partneru šta se dogodilo on je, očekivano, napao nju optuživši je da je “aktivno učestvovala u činu“. Naravno, rekao joj je da nikome ne govori o tome jer će Ed nahuškati ljude u industriji protiv nje i može da se oprosti od karijere. Takođe, rekao joj je da “ne želi da bude jedna od onih silovanih glumica“ zbog čega ne bi to trebalo ništa o tome da pominje ni prijateljima.



– Osećam gnev kada vidim da ljudi kao što je Ed dobijaju poštovanje publike. On daje izjave za Oksford Univerzitet, gde je proglašen jednim od ljudi koji formiraju naš svet. Kako će se to završiti? Ljudi kao što je Ed koriste svoju slavu i snagu da sprovode nasilje i zastrašuju, a nastavljaju da prikupljaju nagrade – napisala je na kraju svoje ispovesti.